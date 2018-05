DRAMA pentru Eric la arabi! Ce s-a intamplat la numai 4 luni de la transferul din Romania

Lui Eric nu-i merge tocmai bine in Qatar!

Echipa lui, Al Markhiya, a retrogradat in liga a 2-a. Eric a prins 9 meciuri si a marcat de 3 ori. Doua dintre reusite au venit intr-un meci castigat de Markhiya cu 3-2 in fata echipei lui Wesley Sneijder, Al Gharafa. Al treilea gol al lui Eric a fost inscris cu Al Duhail, campioana neinvinsa a sezonului.

Eric isi doreste o noua varianta in zona Golfului. In cazul in care nu-si va gasi un club in strainatate, brazilianul e asteptat inapoi de Hagi la Viitorul.

"Gica mi-a spus ca ma pot intoarce oricand, sunt primit foarte bine. Ii multumesc pentru ca m-a inteles si m-a lasat sa plec acum, dupa aceasta oferta foarte buna", a spus jucatorul de 32 de ani la plecarea din Romania.