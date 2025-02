Fostul internațional român a recunoscut că a avut nevoie de această perioadă de respiro, dar evidențiază că o pauză prea lungă nu este benefică pentru un antrenor.



Dorinel Munteanu, back in business



„Am avut nevoie de această pauză. E clar că pauza prea lungă nu e benefică în cazul antrenorilor. În scurt timp voi fi pe bancă. Am avut în ultimul timp discuții, unele au fost OK, dar nu am putut eu să ajut acea echipă. Sper ca în curând să revin, indiferent că în SuperLiga sau în străinătate”, a declarat tehnicianul, potrivit GSP.



A refuzat FC Botoșani și alte oferte



De la plecarea sa de la Oțelul, Munteanu a fost în discuții cu mai multe cluburi, inclusiv FC Botoșani, însă negocierile nu s-au concretizat. Totodată, el ar fi fost dorit și de echipe din Liga 2, inclusiv de FC Voluntari.



În ceea ce privește plecarea de la Oțelul, Munteanu a descris-o ca pe una dintre cele mai grele decizii ale carierei sale. Motivele principale au fost problemele financiare ale clubului și promisiunile nerespectate din partea conducerii.



Cu o carieră bogată în antrenorat, în care a trecut pe la echipe precum CFR Cluj, Dinamo, Vaslui sau Mordovia, Dorinel Munteanu își dorește acum un nou proiect ambițios, fie în SuperLiga României, fie în străinătate.

Unde i-ar șade bine "Neamțului"?



Tibor Selymes, fost coleg cu Dorinel Munteanu în "Generația de Aur", a fost întrebat de Sport.ro la ce echipă l-ar vedea pe tehnician. Fără să stea pe gânduri, fostul internațional a răspuns că la o echipă din estul Europei, din campionatul Rusiei, Ucrainei sau, de ce nu, în Belarus.



"Știi cum e, ca să îți pui amprenta pe o echipă, trebuie să fii liderul acolo. Conducerea trebuie să fie în spatele tău, toată lumea trebuie să fie în spatele tău. La ideile pe care le are Dorinel, cu seriozitatea sa, ca să faci tu așa ceva, trebuie să ai pe cineva în spate.



(n.r - la ce echipă l-ați vedea?) L-aș vedea în străinătate, în partea asta rusească. Campionatul Rusiei, Ucraina, Belarus, pe acolo. (n.r - și-ar pune amprenta și în Rusia?) Eu spun că da!", a declarat Tibor Selymes, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Tibor Selymes, fost fundaș stânga, a jucat pentru România la Mondialele din 1994 și 1998, fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai „Generației de Aur”. În 2008, a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” pentru contribuția sa la performanțele echipei naționale.