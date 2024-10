Denis Alibec a fost unul dintre cei mai buni jucători ai formației lui Gică Hagi în meciul spectaculos de la Ovidiu. La finalul partidei, fotbalistul născut în Mangalia a precizat cum a reușit să-i surprindă pe fotbaliștii lui Constantin Gâlcă, fostul coleg al lui Gică Hagi la naționala României.

Denis Alibec declanșează 'contraatacul'! Fotbalistul remarcat după victoria împotriva Craiovei și obiectivul setat



Denis Alibec a vorbit și despre contribuția lui Buzbuchi. Portarul constănțenilor a fost păcălit la prima lovitură de la 11 metri de Lyes Houri, însă a anticipat unde va șuta mijlocașul oltenilor la cea de-a doua lovitură de la punctul cu var.



”Un meci foarte, foarte greu. Știam că Universitatea e o echipă puternică, dar cred că i-am surprins în prima repriză și am reușit să dăm două goluri rapid.

I-am analizat, știam că stau sus cu apărarea și am lucrat să jucăm în spatele lor, știam că fundașii sunt lenți. Trebuie să rămânem cu acest spirit și să continuăm pe linia asta, pentru că altfel nu vom reuși să intrăm în play-off.



Eram pe penultimul loc, nu era ok, avem jucători de națională, cu experiență și cred că nu acela e locul nostru. După ce am văzut că am luat roșu (n.r. Vînă a fost eliminat în minutul 48), plus două penalty-uri, dar ′Buzu′ (n.r. Alexandru Buzbuchi) ne-a dat încredere după ce a apărat al doilea penalty. Craiova a fost mereu în primele 3-4 echipe, dar astăzi (n.r. luni, 28 octombrie) am fost mai buni ca ei”, a spus Alibec, potrivit Digisport.