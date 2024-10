Partida, desfășurată pe stadionul "Farul" din Ovidiu, a fost marcată de un început rapid din partea "câinilor roșii", care au deschis scorul în minutul 4 prin Cătălin Cîrjan.

Deși prima repriză a fost dominată de Dinamo, Farul a reușit să egaleze în minutul 72, prin Narek Grigoryan, profitând de o eroare a apărării dinamoviste.



Denis Alibec, iritat de arbitraj și nemulțumit de jocul Farului



După meci, Denis Alibec a exprimat frustrările echipei sale, acuzând neacordarea a trei penalty-uri clare în favoarea Farului. Alibec a fost vizibil iritat de prestația arbitrilor și a criticat jocul lui Dinamo, susținând că echipa bucureșteană "nu a existat pe teren."



„„A fost foarte frustrant! În prima repriză nu au ieșit din jumătatea lor, au avut un singur șut pe poartă și noi 3 penalty-uri clare neacordate. Eu am fost la UEFA înainte de EURO, am participat la ședințe, și s-a spus clar: orice tragere în careu e penalty. Eu asta știu! Dacă am mingea și plec spre poartă, iar adversarul mă trage, e fault. Asta știu!



Nu vreau să comentez prea mult acum, sunt foarte nervos. Am avut și eu o șansă de a marca și trebuia să înscriu. Puneți-vă în locul nostru: nu poți să finalizezi dacă adversarul te trage. Nu știu, ce trebuie să facem ca să fie penalty?”, a declarat Alibec la finalul partidei.



Cristi Pulhac îl contrazice pe Denis Alibec



Cristi Pulhac, fost fundaș la Dinamo, a reacționat imediat după ce l-a auzit pe Alibec și a criticat atitudinea acestuia. Pulhac a precizat că Dinamo a avut o prestație solidă, câștigând multe dueluri unu la unu, și că golul marcat de Farul a venit întâmplător.



„"Nu ai cum să spui că Dinamo nu a existat. Toţi ne-am uitat la meci, Dinamo, eu cred, majoritatea mingilor unu la unu le-au câştigat. Tu nu poţi câştiga un meci dacă nu câştigi un duel. La raport de ocazii, e adevărat, Dinamo nu a mai avut atât de multe ocazii în a doua repriză, dar nici Farul nu a fost o echipă ... nu au putut să desfacă, golul a venit pur întâmplător", a declarat Cristi Pulhac la Prima Sport.



În urma acestui rezultat, "câinii" roșii se poziționează pe poziția a treia în prima ligă a fotbalului românesc, cu 18 puncte în 12 etape. Cu un golaveraj de +6, pe formația din Ștefan cel Mare o așteaptă acum un derby electrizant cu campioana en-titre, FCSB.



Cele două formații se vor duela pe stadionul "Arcul de Triumf" duminică, 20 octombrie, de la ora 21:00. Partida va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.



Pe campioana de acum doi ani, Farul Constanța, o așteaptă un meci greu cu Rapid București, pe stadionul din Giulești, luni, 21 octombrie, de la ora 21:00.



"Marinarii" se poziționează pe poziția #12 în campionat, cu 13 puncte după 12 meciuri jucate.