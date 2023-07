Demiterea de la Universitatea Craiova nu i-a picat bine lui Eugen Neagoe: ”Asta este realitatea”

Cele două părți au încheiat colaborarea „de comun acord”, iar în locul lui Neagoe a fost numit Laurențiu Reghecampf. Antrenorul a dezvăluit ce i-a spus patronul Mihai Rotaru înainte de rezilierea contractului.

Eugen Neagoe a preluat banca tehnică a Universității Craiova în ianuarie 2023 și mai avea contract cu gruparea din Bănie până în 2024. În cele 21 de meciuri petrecute pe bancă, a înregistrat 9 victorii, 6 egaluri și 6 înfrângeri. Sub comanda sa, Craiova nu a reușit să se califice în cupele europene.

Eugen Neagoe: ”Nu puteam face nimic fără voința patronului”

“Asta este realitatea. Nu am venit eu cu noutăți, știați și voi la fel ca și mine, știți foarte bine cum se procedează, dar mă rog, nu vreau să intru în mai multe detalii. Au trecut două etape, nu am luat niciun gol, nu am pierdut niciun joc, dar ăsta este fotbalul.

Domnul Rotaru a venit cu această discuție pe care am avut-o, nu mi-a reproșat absolut nimic, nici uman, nici profesional, dar mi s-a spus că se vrea încheierea colaborării. Am fost de acord și nu am pus prea multe întrebări.

Nu sunt persoana care să mă leg cu lanțuri de porțile stadionului, de club, să rămân acolo, chiar dacă am crescut la Craiova, chiar dacă m-am format ca om, ca jucător și ca sportiv.

Am obținut performanțe la Craiova, dar asta este viața, nu puteam face nimic fără voința patronului. Am discutat, am ajuns la o concluzie, am semnat o hârtie și cu asta basta”, a spus Neagoe, conform Sport Total FM.

Meciul cu CFR Cluj va fi debutul lui Laurențiu Reghecampf la Craiova în noul său mandat. Antrenorul a mai stat pe banca echipei patronate de Mihai Rotaru în perioada iulie 2021 - iunie 2022, când a strâns 1.89 puncte pe meci conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Reghecampf știe cum să o învingă pe CFR Cluj: „E un avantaj pentru noi și trebuie să profităm”

„Mă bucur că vom avea parte de un meci important. Îl vom pregăti bine. Oricând joci cu CFR Cluj e un meci greu. A câștigat mulți ani la rând campionatul.

Are jucători cu experiență și a adus jucători de valoare. Va trebui să pregătim bine meciul și să ne ridicăm la un nivel foarte bun. Altfel nu vom putea câștiga”, a spus antrenorul.