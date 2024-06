Demisie-fulger în Superligă! Nu a rezistat nici măcar o săptămână

Cristian Bălașa a fost numit președinte executiv al clubului Gloria Buzău, doar pentru a demisiona cinci zile mai târziu.

Această succintă colaborare a fost confirmată de către oficialii clubului, care au precizat că despărțirea a fost amiabilă și că nu au existat conflicte sau scandaluri.

Cristian Bălașa, fost fotbalist la FC Argeș și conducător la Concordia Chiajna, a fost prezentat oficial vineri, unde și-a exprimat dorința de a deveni unul dintre cei mai buni președinți executivi din țară li prezenta speranțe mari pentru Gloria Buzău, aspirând chiar la play-off-ul Superligii.

”Vreau să ridicăm nivelul cantitativ și valoric al echipei, pentru că aici la club s-a făcut un rezultat și o muncă foarte bună prin promovarea în Liga 1. Ținta mea este să ajung unul dintre cei mai buni președinți de fotbal din România. Mă obligă acest obiectiv, pentru că am lângă mine persoane care știu că mă pot ajuta și care la rândul meu trebuie să dau tot ce am învățat în perioada în care am fost la alte echipe să reușim îndeplinirea obiectivelor și nu numai.

Aș vrea ca obiectivul intermediar, acela de salvare de la retrogradare, să fie încununat, dacă se poate, la un moment dat ca Andrei (n.r. Prepeliță) să își egaleze cea mai bună performanță a lui, de accedere îm play-off-ul Ligii 1. O să fac tot ce îmi stă în putere ca să asigur cele mai bune condiții, acelea de a ne bate cu cele mai bune echipe din Liga 1”, declara Cristian Bălașa, vineri, la conferința de presă.

Ceaușel: "Pretențiile au fost mult prea mari"

Potrivit vicepreședintelui Consiliului Director al grupării din Buzău, Cristian Ceaușel, Bălașa ar fi solicitat încheierea amiabilă a colaborării, invocând probleme personale. Totuși, Ceaușel a menționat că pretențiile lui Bălașa au fost mult prea mari pentru club și că așteptările acestuia nu puteau fi respectate.

Conducerea clubului a acceptat rapid demisia lui Bălașa. Oficialul a adăugat că toate posturile obligatorii pentru obținerea licenței de Liga 1 sunt ocupate. Antonel Mocanu, vicepreședintele executiv, a preluat din nou prerogativele președintelui executiv.

„Probabil că pretențiile au fost mult prea mari. Așteptările domnului Bălașa au fost cu totul și cu totul altele. Una peste alta, ăsta este adevărul crunt, dur, dar suntem obișnuiți cu noutățile, așa că vom trece și peste această problemă care a apărut pe nepusă masă.

Totul a fost mai mult decât amiabil, părțile s-au înțeles fără niciun fel de problemă. Nu a existat niciun scandal, niciun conflict, absolut nimic care să prevadă decizia cu care domnul Bălașa a sosit luni dimineața la Buzău.

Posturile care sunt obligatorii în organigramă sunt ocupate în momentul de față, pentru că au fost obligatorii pentru obținerea licenței de Liga 1. Nu e niciun impediment faptul că nu avem un președinte executiv în clipa de față la club.

Avem un vicepreședinte executiv, în persoana domnului Mocanu Antonel. Își face foarte bine treaba și a preluat din nou prerogativele președintelui executiv”, a declarat Cristian Ceauşel, conform Campus Buzău.