Deian Sorescu și-a dat de gol coechipierul: „Cred că 'Piticul' a vrut să dea la poartă! Să nu se supere!”

FCSB și-a luat revanșa după eșecul cu Rapid, 0-1, și a învins-o pe Universitatea Craiova, 2-1, în runda a șasea a play-off-ului, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Deian Sorescu, binedispus după golul contraUniversității Craiova

Deian Sorescu (25 ani) a fost arma secretă a cuplului Elias Charalambous - Mihai Pintilii. Jucătorul împrumutat de la Rakow a intrat în repriză a doua și a fost utilizat pe postul de extremă, ci nu fundaș dreapta cum a evoluat până acum. Iar schimbarea i-a priit lui Deian Sorescu, care a înscris al doilea gol al partidei.

Bucuros de victoria care a readus-o pe FCSB în lupta la titlu, acesta a mărturisit că Alexandru Pantea (19 ani), cel care i-a oferit pasa decisivă, a vrut să tragă la poartă în primă fază.

„Mă bucur că am reușit să luăm cele 3 puncte, mă bucur că am intrat bine. Asta e fost decizia, de a nu juca din prima. Sunt fericit că am ieșit sănătos și că am luat 3 puncte. Așa s-a făcut echipa, nu am de ce să fiu supărat. E ceva normal, nu ești niciodată sigur de primul '11', se pot schimba jucători.

Oriunde voi juca, voi încerca să dau 100%, vreau să fiu concentrat până la sfârșit, iar după voi decide. La faza golului, îl cunosc foarte bine pe „Piticu”, Pantea, colegul meu. Eu cred că a vrut să dea la poartă... dar pune și tu că a vrut să-mi dea mie, ca să nu se supere. Oricum, jumătate din gol e meritul lui”, a declarat Deian Sorescu la finalul meciului.

Clasamentul play-off-ului

1. Farul Constanța - 6 meciuri 43 puncte

2. FCSB - 6 meciuri 40 puncte

3. CFR Cluj - 5 meciuri 38 puncte

4. Universitatea Craiova - 6 meciuri 35 puncte

5. Rapid București - 5 meciuri 31 puncte

6. Sepsi Sf. Gheorghe - 6 meciuri 25 puncte