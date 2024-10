De șapte ori campion în România, Giedrius Arlauskis a spus cine câștigă titlul în Superligă: ”Foarte valoroasă”

„Eu cred că va câștiga Steaua (n.r. - FCSB). Tot Steaua a rămas pentru mine. Cred că va câștiga pentru că echipa e foarte valoroasă. Acum depinde cum ies cărțile pentru Gigi, ce visează... uite că pentru Europa a visat și i-a ieșit. Un pic scârțâie acum în campionat dar e și normal”, a spus Arlauskis, în exclusivitate pentru PRO TV, înainte de meciul dintre Lituania și România.



FCSB a câștigat ultimele două meciuri din campionat, 1-0 cu Sepsi OSK și 3-2 cu Gloria Buzău, și s-a apropiat de zona locurilor de play-off din Superligă.



În prezent, campioana este pe locul șapte, cu 16 puncte, la două distanță de play-off, iar dacă va câștiga următorul meci, cu rivala Dinamo, va urca în zona primelor șase.



Arlauskis: ”Petrescu s-a închis la el în birou”



Dan Petrescu s-a încuiat în birou ca să nu ia bătaie. Arlauskis povestește momentul uluitor cu antrenorul cu care a luat titlul la Urziceni și CFR Cluj.



"După meci, Petrescu: 'Băi, azi am jucat fără portar'. Mamă, mi s-a urcat sângele la cap când am auzit. Am intrat în vestiar, am dat cu piciorul în ușă și țipam: 'Petrescule, unde esti?', am sărit să-l bat pe Petrescu. S-a înschis la el la birou. Niciodată nu m-a halit pe mine și nici eu pe el", a dezvăluit Giedrius Arlauskis pentru PRO TV (SPORT.RO).