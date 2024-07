Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 22:00, la Clinceni, în a doua etapă din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, Unirea Slobozia și FCSB au împărțit punctele.

Darius Olaru a dat verdictul după Slobozia - FCSB: ”Nu am forțat deloc”

Darius Olaru a fost protagonistul unei faze bizare în Slobozia - FCSB. În minutul 55, fotbalistul a marcat din penalty după un fault care s-ar fi produs în afara careului. După meci, căpitanul roș-albaștrilor a punctat faptul că nu a forțat faza respectivă și că i-a spus arbitrului de la început că faultul a fost comis în careu.

”O execuție foarte frumoasă a fost al doilea gol. Nu știu câte va mai reușit în carieră. Nu avem scuză. Ne doream să ștergem ce am făcut greșit în prima etapă. Meritam cele trei puncte.

Ne îngrijorează pentru că am discutat cu colegii. Anul trecut așa am câștigat campionatul, am fost constanți la început de sezon. Nu mai avem ce face. Ne așteaptă un meci foarte dificil pe care trebuie să îl jucăm altfel.

Nu cred că a fost gândul la Maccabi. Gândul a fost să câștigăm. Am făcut o primă repriză bună. Am reușit să marcăm, dar am primit destul de repede gol ca și etapa trecută. Mi s-a părut fault la primul gol. Cred că 95% dintre arbitrii din SuperLiga dădeau fault.

Azi am avut o discuție cu câțiva colegi. Chiar dacă doar Coman a plecat, avem destul de mulți colegi noi. Avem nevoie de timp să ne acomodăm unii cu alții. Din păcate ne-a plecat un jucător foarte important. Momentan simțim acest lucru.

Eu să forțez? Nu am forțat deloc. A fost fault clar. Singura problemă a fost dacă era în interiorul careului. I-am luat fața adversarului și după m-a împins din spate. I-am spus arbitrului de la început că a fost în careu”, a spus Olaru.

Lixandru a deschis scorul în minutul 33. Tot în prima repriză, Filip Ilie a restabilit egalitatea trei minute mai târziu. În actul secund, Olaru a readus campioana în avantaj cu un gol din penalty, dar reușita a fost estompată de Dorobanțu, care a înscris un eurogol în minutul 89.