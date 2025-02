Juri Cisotti (31 de ani) a ajuns la campioana României de la Oțelul Galați în schimbul sumei de 200.000 de euro. Mijlocașul italian a mai fost dorit de Dinamo și Rapid, dar a ales să se transfere la echipa lui Gigi Becali.



Evoluțiile lui Cisotti au fost lăudate în spațiul public după transferul la FCSB. Chiar și Gigi Becali s-a arătat impresionat, în ciuda faptului că l-a criticat după primele meciuri.



Dănuț Lupu: ”E cel mai mare câștig”



Dănuț Lupu crede că italianul reprezintă ”cel mai mare câștig” al campioanei României din a doua parte a sezonului. Cisotti l-a înlocuit cu succes pe Darius Olaru, care s-a accidentat la umăr în cantonamentul din Antalya și va rata aproape tot restul sezonului.



”Cea mai mare surpriză pe care mi-a făcut-o un jucător care a venit la o echipă din Capitală. Are trei meciuri, dar toți coechipierii îi dau mingea cu încredere, îl caută, el nu se ascunde. Are experiență, nu mai are 23-24 de ani. Pentru FCSB e cel mai mare câștig”, a spus Dănuț Lupu, la Digi Sport.



La ce echipe a mai fost legitimat Cisotti



De-a lungul carierei sale fotbalistice, italianul a mai trecut pe la Sliema Wander, Mosta FC, Spezia Calcio, Casertana, Vicenza, HNK Rijeka II, Chievo Verona, Latina Calcio și Triestina.



Cele mai multe meciuri le-a înregistrat la Oțelul. Următorul club pe listă e Sliema Wanderers, unde a marcat de 10 ori și le-a oferit colegilor săi 10 assist-uri, în 3.800 de minute.