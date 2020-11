Dan Petrescu, pus la zid de conducerea CFR-ului! "Ce lot are Gaz Metan?! Nu se poate face totul pac-pac"

Dan Petrescu a deranjat conducerea CFR-ului cu ultimele declaratii, iar situatia din Gruia se agita din ce in ce mai mult.

Antrenorul CFR-ului s-a plans in nenumarate randuri de lotul subtire pe care il are si de faptul ca sefii clubului nu i-au adus inlocuitori pentru jucatorii care au plecat.

Dan Petrescu a rabufnit dupa infrangerea cu Gaz Metan si a anuntat ca va pleca de la CFR Cluj dupa meciul cu Roma din grupele Europa League.

Stefan Gadola, unul dintre actionarii clubului din Gruia, il contrazice pe Dan Petrescu si il sfatuieste sa mai foloseasca si jucatorii tineri din lot:

"Ce lot are Gaz Metan? Spuneti-mi, va rog. Au venit si ne-au dat doua goluri, ne-au batut. Ii transmit lui Dan Petrescu faptul ca nu se poate face totul pac-pac, dintr-o data. In plus, trebuie sa aducem si noi jucatori tineri. Cred ca Dan Petrescu are un lot foarte bun la CFR, iar meciul cu Gaz Metan a fost doar un accident. Trebuie sa ne descurcam, nu avem ce sa facem. Meciul cu Roma e o sansa mare sa arate de ce sunt in stare, nu in fiecare zi ai sansa sa joci pe Olimpico", a spus Stefan Gadola, pentru Pro Sport.

AS Roma - CFR Cluj se joaca joi, de la 19:55 si va fi live text pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Dan Petrescu este inca lider in grupa de Europa League, cu 4 puncte dupa primele doua runde si cu un golaveraj de 3:1. AS Roma este la egalitate de puncte cu CFR, insa are un gol mai putin marcat.

Grupa este completata de Young Boys si TSKA Sofia, ambele cu cate un punct in clasament.