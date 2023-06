Dan Petrescu face primul transfer în Coreea de Sud! Ia un jucător din Superligă pentru două milioane de euro

Antrenorul are planuri mari cu noua sa echipă, așa cum a spus în prima conferință de presă susținută ca antrenor al lui Jeonbuk. Pentru a-și îndeplini obiectivele, Petrescu are nevoie de ”întăriri” și va aduce alături de el unul dintre jucătorii pe care i-a antrenat la CFR Cluj.

Dan Petrescu face primul transfer în Coreea de Sud!

Nana Boateng (29 de ani), titular incontestabil în ultimele două sezoane la CFR Cluj, cu Dan Petrescu pe bancă, va pleca până la finalul acestei săptămâni în Coreea de Sud, iar fosta campioană a României se va alege cu o sumă impresionantă de pe urma transferului.

Cele două cluburi au ajuns la un acord, iar CFR va încasa două milioane de euro pentru mijlocașul din Ghana, notează Fanatik.

”Școlit” la academia lui Manchester City, Nana Boateng a trecut în cariera sa pe la echipe precum Stromsgodset, Colorado și KuPS. Din 2021 joacă pentru CFR Cluj, alături de care a cucerit titlul în sezonul precedent.

Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 2,2 milioane de euro mijlocașului care a prins 48 de meciuri în sezonul recent încheiat pentru CFR, reușind să marcheze cinci goluri.

Dan Petrescu: „Am ales clubul potrivit!”

Fostul antrenor de la CFR Cluj a explicat de ce a ales să semneze cu Jonbuk, club pe care îl consideră ca fiind cel mai important din toate cele pe care le-a antrenat până în prezent.

„Este o onoare pentru mine să mă aflu la cel mai mare club din Coreea și Asia. Sunt extrem de încântat și fericit să fiu aici. Decizia am luat-o pentru că atunci când am antrenat în China, am jucat în Champions League împotriva lui Jeonbuk, iar în acea perioadă, echipa era foarte bună.

Când am venit în oraș am văzut facilități bune, am văzut fanii, totul. Am fost impresionat din ce am văzut și am visat într-o bună zi să fiu aici, să antrenez la un astfel de club. Am multă experiență ca antrenor însă cred că este cel mai mare club pe care l-am antrenat vreodată și că este o mare responsabilitate pentru mine, știu asta”, a spus Dan Petrescu.