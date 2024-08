Dan Petrescu a tras o singură concluzie după CFR Cluj - U Cluj 2-3: ”Ăsta e prețul”

Inițial, meciul a fost programat pe Cluj Arena, cu Universitatea în postura de echipă gazdă, dar cele două echipe au fost de acord ca meciul să fie disputat în Gruia, deoarece stadionul ”șepcilor roșii” este ocupat cu vestivalul Untold.

U Cluj a produs surpriza și a reușit să câștige cu 3-2 meciul din Gruia, după ce a fost condusă cu 1-0, și a reușit prima victorie în fața rivalei după zece ani.

Dan Petrescu: ”Ăsta e prețul”

La finalul partidei, Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a spus că un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil având în vedere cursul jocului.

Acum, fosta campioană a României se gândește la meciul din turul trei preliminar al Conference League, acolo unde vor întâlni Maccabi Petah Tikva.

„Când schimbi zece jucători meci de meci se vede. Acest lucru nu-l fac pentru că e o regulă. Asta este Europa, trebuie să sacrificăm meciurile din campionat. Și așa am jucat bine, am controlat meciul, am dat gol, era doar o echipă pe teren. Am avut niște ocazii incredibile la 3-2, cred că un egal era mai echitabil la ce s-a văzut pe teren. Ăsta este prețul când schimbi mult, mie chiar nu-mi vine să cred acest rezultate. La ceea ce a fost pe teren, nu cred că trebuia să fie rezultatul ăsta.

Mâine avem antrenament, miercuri o deplasare grea. Chiar dacă este aproape Sofia, tot zburăm. Din păcate, am pierdut un jucător. Sper să nu fie mai mulți. Încercăm să ajungem în grupele europene, după sper să ne revenim în campionat. Dacă nu, vom merge în jos. O victorie în Europa și o victorie în campionat cred că ne-ar aduce moralul înapoi. Trebuie să lucrez mult la moralul jucătorilor”, a spus Petrescu, la flash-interviu.

Adrian Păun a deschis scorul cu un supergol în minutul 24. În actul secund, Masoero a dat startul recitalului: a restabilit egalitatea în minutul 59. Dan Nistor i-a dus pe cei de la ”U” în avantaj în minutul 69, ca Michael să facă 2-2 în minutul 73, iar Ovidiu Popescu să închidă tabela de marcaj în minutul 77.