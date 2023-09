Damjan Djokovic, discurs de lider: "Avem toate ingredientele pentru a fi campioni, numai noi ne putem încurca singuri"

Cu șase schimbări în echipa de start față de meciul precedent, FCSB a avut un start excelent: două goluri în primele 11 minute marcat de Adrian Șut și Darius Olaru. Sepsi a dat replica în startul reprizei secunde, când Safranko (51) a redus din handicap, însă Florinel Coman a refăcut diferența șase minute mai târziu.

Damjan Djokovic: "Toate ingredientele sunt aici pentru a fi campioni"

Sepsi a mai marcat o dată, pentru 2-3, prin Alimi, în minutul 60, însă golurile lui Octavian Popescu (69) și Damjan Djokovic (75) au risipit toate emoțiile, iar FCSB s-a impus cu 5-2 și și-a consolidat prima poziție.

Damjan Djokovic, intrat în startul reprizei secunde, a transformat un penalty pentru 5-2, iar mijlocașul a vorbit la final despre zvonurile potrivit cărora ar fi nemulțumit că nu joacă mai mult, dar și despre obiectivul celor de la FCSB - câștigarea titlului după o pauză de 9 ani.

"E o plăcere să execut penalty-ul, nu o teamă. Fotbalul e o plăcere. Mai ales că ai zis că sunt experimentat, cred că știu cum merge un sezon. Am avut un început puternic. Normal că avem un lot de 25 de jucători și fiecare trebuie să aibă șansa de a juca. Nu sunt eu mai important decât echipa. Cea mai importantă e echipă, care nu a mai câștigat de multă vreme campionatul.

Astea se întâmplă într-un sezon. Ca jucător trebuie să respecți aceste decizii (n.r - de a juca mai puțin) și atât.

Psihic e încărcătură mai mare, mai ales dacă joci numai în deplasare, dar când joci la FCSB e o plăcere când câștigi, când joci fotbal, iar echipa merge bine.

La începutul sezonului aveam trei fronturi unde puteam să spunem ceva. Nu am reușit în Europa. Acum au rămas Cupa României și campionatul, iar ambele sunt importante.

Eu cred că FCSB a avut mereu pedigri de campioană. A fost pe podium mereu în ultimii 8-10 ani. Toate ingredientele sunt aici, acum depinde de noi. Numai noi putem să ne încurcăm singuri, nu sunt alții care să câștige. Sperăm să nu se întâmple asta", a spus Damjan Djokovic.

3 goluri a marcat Djokovic în cele 13 meciuri jucate la FCSB în acest sezon

FCSB rămâne lider în Superligă

FCSB a ajuns la 25 de puncte și are șase puncte în plus față de urmăritoarea CFR Cluj, care are două meciuri în minus. Pe locul trei este Universitatea Craiova, cu 18 puncte.

Sepsi rămâne cu 12 puncte și a ajuns pe locul șapte. Înainte de acest meci, echipa lui Liviu Ciobotariu se putea lăuda cu cea mai bună defensivă din campionat, cu doar patru goluri primite în șapte partide.

FCSB are cel mai bun atac, cu 22 de goluri marcate și doar nouă primite.