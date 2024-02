Damjan Djokovic a răspuns sincer când a fost întrebat dacă e mulțumit de cum a jucat la Rapid până acum: „Vin după luni în care n-am jucat regulat”

Giuleștenii au susținut conferința de presă premergătoare duelului cu echipa lui Dorinel Munteanu de sâmbătă seară. Damjan Djokovic a fost jucătorul care a participat la conferință, iar acolo a prefațat duelul cu Oțelul, însă a vorbit și despre adaptarea sa în Giulești.

Damjan Djokovic: „Știu că pot să joc mai bine!”

Întrebat dacă așteaptă să fie campion cu Rapid, Djokovic a zâmbit și a spus: „Ar fi frumos, e un drum lung”.

Totodată, mijlocașul a fost întrebat și dacă este mulțumit de primele sale prestații în tricoul giuleștenilor și a răspuns sincer. Fotbalistul a vorbit și despre schimbările de la Rapid, dar și despre lupta la titlu și distanța față de FCSB.

„Nu. Știu că se poate mai bine, dar știu că vin după niște luni în care nu am jucat regulat, bineînțeles că mi-a lipsit un pic ritmul, am ajuns și mai târziu în cantonament. Lucrurile astea se adună, pentru asta lucrăm, pentru asta jucăm, să fie mai bine.

În primul rând, s-a schimbat stilul foarte mult și aici, la primul meci am început cu cinci jucători noi, e vorba și de relații de joc, să ne cunoaștem mai bine pe teren și cum am spus, pentru asta toată echipa are nevoie de timp. Sigur că da, e un stil diferit, fiecare echipă are stilul propriu, trebuie să ne facem și noi un stil.

S-a văzut în primul meci, când pierzi 3-1 și cum ne-am simțit pe teren, era mai grea o întoarcere de rezultat, dar spiritul și fanii ne-au împins, au avut un merit mare în victoria respectivă.

Văd că au 11 puncte avans, drumul încă e lung, dar e un avans foarte mare, pentru asta ne luptăm, titlul nu e dat până nu iau trofeul, e o luptă grea, ca să spunem așa”, a declarat Damjan Djokovic la conferință.