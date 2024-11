Vlad Chiricheș a fost integralist la Botoșani și a prins 45 de minute din actul secund al confruntării de duminică seară cu Unirea Slobozia, din etapa #17 a SuperLigii României.



Cum își explică Vlad Chiricheș eșecul lui FCSB cu FC Botoșani



Despre eșecul cu moldovenii, Chiricheș a precizat că terenul le-a venit de hac campionilor, care nu au reușit să fructifice nici ocaziile pe care le-au avut la poarta lui Botoșani.



Mai mult, stoperul a vorbit și despre Europa League, competiție în care FCSB joacă joi împotriva lui Olympiakos în etapa #5.



”Cred că au fost și niște condiții mai speciale la Botoșani, am avut și câteva ocazii pe care nu le-am fructificat. Consider că nu am avut un meci slab acolo. Pe un teren de genul acela, când nu înscrii, e posibil orice. Ne bucurăm că am reușit un meci bun în seara asta și că am câștigat.



Eram hotărâți să profităm de rezultatele celorlalte echipe și să ajungem mai sus în clasament. Ne dorim foarte mult să facem un joc bun, suntem într-un moment bun în Europa. Cu un rezultat bun avem șanse mari de calificare în primăvara europeană. Ne dorim foarte mult să câștigăm”, a spus Chiricheș.



Cifrele lui Vlad Chiricheș



Stoperul a revenit în vara lui 2023 la FCSB. Cotat la 350.000 de euro de Transfermarkt, Chiricheș mai are contract valabil cu gruparea roș-albastră până la finele stagiunii 2024/25.



În acest sezon, Chiricheș a bifat șapte apariții în SuperLiga României, un meci în Europa League, o prezență în preliminariile Champions League, tot o prezență și în preliminariile Europa League, o partidă în Cupa României și una în Supercupa României.