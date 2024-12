Portretul de fotbalist complet e susținut de cifrele WyScout bune sau foarte bune pe care le are la capitole esențiale pentru un mijlocaș: 74.71 acțiuni per meci (procentaj de 58.7%), 1.17 șuturi pe poartă, 39.41 pase (76.9% reușite), 2.39 centrări, 3.45 driblinguri, 23.37 dueluri câștigate, 3.15 intercepții și 6.7 recuperări în jumătatea adversă.

Indiferent de ziua prinsă de coechipieri, Cisotti nu coboară sub nivelul colegilor și este, de cele mai multe ori, în topul gălățenilor la finalul meciului, chiar dacă joacă pe poziții pe care e obligat să-și asume riscuri, în zone în care nu poate evolua la alibi și nu se poate ascunde de joc.

Are tehnica necesară, "citește" jocul și ajută pe fază defensivă, iar Dorinel i-a oferit, la Galați, libertatea de a juca pe orice post de la mijlocul terenului. Și vine la FCSB putând fi folosit fie într-o linie de doi în fața apărării, fie ca inter într-un sistem cu trei mijlocași centrali, fie ca decar sau ca mijlocaș de bandă dreaptă. O polivalență atât de necesară într-o echipă în care jucătorii sunt mutați adesea de pe o poziție pe alta.

Polivalentul fotbalist italian e pe placul lui Mihai Stoica, cel care i l-a recomandat lui Gigi Becali, și are o serie de argumente solide înainte de a face pasul spre campioana României.

În plus, e atât de influent în jocul Oțelului încât Dorinel Munteanu l-a scos o singură dată de pe teren înaintea finalului unui meci, în minutul 76 al partidei cu UTA. În rest, când nu a fost accidentat, a bifat toate minutele în SuperLigă, iar nivelul înalt de joc i-a fost lăudat public de către Mihai Stoica: "L-am remarcat pe Cisotti, genul de jucător care dacă ar fi liber, l-ai semna în secunda 1. Tot timpul mi-a plăcut. Dar termină contractul în vară, deci nu se pune problema acum. Nu l-am văzut niciodată jucând prost, chiar şi acum cu noi", spunea oficialul de la FCSB, pe 7 decembrie, la Prima Sport.

750.000 de euro e cota de piață a lui Cisotti, cea mai mare pe care a atins-o până la 31 de ani

Are trei goluri și două assist-uri în acest sezon de SuperLigă

Nu a reușit să treacă de cifra 7 în dreptul golurilor sau al assist-urilor în niciun sezon petrecut la profesioniști

Dubiul din jurul lui Cisotti: cum se va descurca sub presiune?

Liderul Oțelului se va înscrie curând pe o listă foarte lungă a jucătorilor care au impresionat la echipe de linia a doua din SuperLigă, care au "furat" privirile și care au convins FCSB-ul că pot evolua la fel de bine și într-un mediu cu totul și cu totul diferit, în care presiunea este incomparabil mai mare, iar concurența mult mai averbă.

Venit în România în vara lui 2021 după două experiențe în Malta, Cisotti are marele dezavantaj de a nu fi evoluat niciodată în cariera sa, până la 31 de ani, pentru o echipă cu pretențiile FCSB-ului, care-și propune an de an câștigarea titlului și un parcurs cât mai lung în cupele europene. De altfel, până la venirea la Galați, Cisotti nu jucase niciodată mai sus de Serie B în Italia și pare că și-a atins nivelul maxim la Oțelul, un loc mult mai liniștit decât "malaxorul" de fotbaliști impus de Gigi Becali la clubul roș-albastru.

Cum latifundiarul din Pipera va plăti și o sumă de transfer în schimbul său și cum se bucură și de garanțiile oferite de MM Stoica, pretențiile vor fi mari încă din start și Cisotti va fi nevoit să livreze pentru a nu avea soarta altor fotbaliști care au impresionat în provincie, dar nu au arătat același nivel și aceeași personalitate și la FCSB.