Tentativa Universității Cluj de a lua trei puncte dintr-o deplasare dificilă pe terenul lui Sepsi ar fi trebuit să fie ușurată de cartonașul roșu încasat de Florin Ștefan devreme, în minutul 5, dar elevii lui Ioan Ovidiu Sabău au părut mai mult încurcați de superioritatea numerică de care au beneficiat pe durata unui meci întreg.

Șepcile Roșii termină 2024 cu un egal alb și ratează, cel puțin pentru moment, șansa de a fi lideri solitari la finalul unui an în care au impresionat. Ce nu a mers în partida din Covasna?

Prima repriză i-a adus doar nervi lui Sabău

Faultul dur făcut de Ștefan la Massoero, care l-a obligat pe George Găman să pună capăt meciului căpitanului lui Sepsi după nici 300 de secunde de joc, a schimbat din temelii planurile tactice făcute de Suciu și Sabău înaintea confruntării. Hotărâtă să joace același fotbal agresiv și ofensiv pe teren propriu, Sepsi s-a văzut nevoită să apere un punct, în timp ce Universitatea a fost pusă în situația de a ataca pozițional și a desface un adversar pus pe două linii. Una în care nu s-a regăsit des și pe care a mai arătat că nu o stăpânește.

Fără oameni de bandă, cu Rață și Bic încadrândul-l pe Simion, cu Chipciu și Oancea obișnuiți să stea aproape de stoperi, clujenii nu au avut luciditatea de a scoate mingea la margine și a-și pune fotbaliștii tehnici în poziții favorabile. Așa s-a afundat "U" într-un fotbal cenușiu propus de Sepsi într-o repriză în care singura situație notabilă i-a aparținut lui Blănuță, cu o reluare pe lângă Niczuly respinsă apoi de Ciobotariu de pe linia porții. A fost o primă parte a nervilor pentru fostul mare mijlocaș al Generației de Aur, cadrele cu gesturile largi ale lui Sabău către colaboratori sau propriii jucători nefiind deloc puține.

84 de minute pentru o mare ocazie a liderului

Exigent ca fotbalist, mai exigent ca antrenor, Sabău nu putea accepta o astfel de evoluție a liderului din SuperLigă, motiv pentru care Oancea și Rață au rămas la cabină pentru a le face loc lui Ovidiu Popescu și Miranyan. O mutare care a presupus ducerea logică a lui Thiam în banda stângă, aruncarea armeanului într-un careu aglomerat în care să-l ajute pe Blănuță.

Planul nu a funcționat și, cum Sepsi nu a dat niciun centimetru înapoi, Bic a ieșit și el pentru a fi înlocuit cu Bettaieb, iar golgheterul Blănuță a terminat meciul în minutul 66 pentru a-i face spațiu rapidului Silaghi. Totul în încercarea de a desface linia defensivă a lui Suciu, dar nici de această dată cu noroc, Universitatea punctând doar printr-un șut de la distanță al lui Chipciu care a șters partea exterioară a stâlpului din stânga lui Niczuly.

De fapt, a fost nevoie de 84 de minute pentru ca una dintre cele mai apreciate linii ofensive din campionatul intern să-și creeze ocazii mari la poarta lui Sepsi, și acelea venite la lovituri de cap ale lui Massoero scoase cu greu de pe linia porții înaintea unui gol anulat pentru un presupus fault al lui Massoero la Niczuly.

Apoi s-a revenit la scenariul intuit de Suciu și jucat bine de elevii acestuia, cu prea multe mingi aruncate la bătaie, la întâmplare, la care fundașii lui Sepsi nu au avut mari probleme.

Ultima impresie contează

U Cluj are șanse să termine în poziția de lider solitar al SuperLigii dacă Dinamo nu câștigă derby-ul cu Rapid și FCSB nu se impune la Iași, dar adevărul este că echipa "Moțului" lasă o ultimă impresie îngrijorătoare. Atât din punct de vedere al incapacității de a deveni o formație care să poată surprinde pe atacuri poziționale, elaborate atent, cât și printr-o lipsă de responsabilitate. Vineri seară, niciun fotbalist nu și-a asumat riscuri majore, majoritatea au așteptat centrările, pasele sau șuturile lui Nistor, iar detaliul nu are cum să nu fie remarcat și de experimentatul Sabău.

Dincolo, Sepsi are cu ce să se mândrească după un final de an la superlativ și un meci contra liderului în care Valentin Suciu a mai confirmat o dată, dacă mai era nevoie, că are excelente veleități de organizare a jocului și știe cum să se închidă atunci când are nevoie. Covăsnenii termină cu o singură înfrângere în ultimele zece meciuri de SuperLigă, sunt pe locul al șaselea, la șapte puncte de U Cluj, și, cu transferuri inspirate și mici retușuri în iarnă, play-off-ul e mai mult decât la îndemână.