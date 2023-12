Poli Iași și UTA Arad s-au duelat în a 19-a etapă din sezonul regulat al Superligii României pe stadionul "Emil Alexandrescu". La capătul celor 90 de minute, ieșenii au obținut toate cele trei puncte.

Cum a comentat Leo Grozavu transferul fotbalistului său la FCSB

După meci, Leo Grozavu a vorbit despre evoluția elevilor săi, dar și despre ultima dezvăluire a lui Gigi Becali. Patronul FCSB a confirmat la iamsport.ro că l-a achiziționat pe Luis Phelipe, elevul lui Grozavu de la Poli Iași.

"Este o victorie foarte importantă, pentru că am avut o serie mai lungă de meciuri fără victorie. Fără 3 puncte, este foarte greu să poți să speri la rămânerea în prima ligă. Sunt diferențe foarte mici de puncte între echipe. Atunci când greșești, imediat ești taxat, iar locul din clasament îți dă fiori. Îmi felicit jucătorii pentru victorie.

Am auzit ceva (n.r. despre transferul lui Luis Phelipe la FCSB), dar vă dați seama, nu cunosc detalii. Eu sunt antrenor și ce am la dispoziție asta antrenez. Oricum, bănuiesc că nu poate să plece înainte de ultima etapă (n.r. din acest an calendaristic).

Am schițat o anumită strategie (n.r. de transferuri). Sper să putem să facem mai mult decât putem în momentul de față. Dacă ne dorim performanță, trebuie susținută și din punct de vedere financiar. Dacă jucătorii care se leagă pleacă imediat, e foarte greu să-i înlocuiești pe termen scurt. Va trebui să ne mișcăm foarte bine pe piața transferurilor", a spus Leo Grozavu după meci.

Poli Iași se află acum pe locul 11 în primul eșalon al României, cu 22 de puncte înregistrate după 19 etape desfășurate. În consecință, echipa pregătită de Leo Grozavu a bifat cinci victorii, șapte remize și șapte eșecuri.

De cealaltă parte, UTA Arad se situează pe locul 12 cu același punctaj obținut până acum de Poli Iași, dar și cu aceleași rezultate: cinci câștiguri, șapte egaluri și șapte înfrângeri.