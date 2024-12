Cu doar câteva săptămâni înainte, cel care a atras în mod negativ asupra lui a fost nimeni altul decât Clinton N’Jie, celălalt jucător ajuns în Giuleșt la scurt timp după instalarea lui Marius Șumudică la Rapid.

Clinton N'Jie: ”Am avut o discuție cu Șumudică după meci!”

Clinton N’Jie a vorbit despre relația pe care o are cu Marius Șumudică, mai ales după conflictul apărut între cei doi la meciul pe care Rapid l-a câștigat în fața celor de la UTA Arad, scor 2-0. N’Jie i-a reproșat antrenorului faptul că l-a schimbat, moment în care Șumudică nici măcar nu l-a băgat în seamă pe fotbalist.

La câteva săptămâni după acel moment, N’Jie a spus care este de fapt relația dintre el și antrenorul Rapidului.

”Avem o relație normală, ca orice alt jucător. Este o persoană foarte directă care spune adevărul despre ce gândește. Mereu discutăm și îmi spune când lucrurile nu merg bine și ce trebuie să fac.

Acest gen de oameni sunt buni în fotbal, avem nevoie de ei. Avem o relație bună , a fost o decizie foarte ușoară pentru mine să vin aici când am vorbit cu el deoarece mi-a spus direct ce vrea de la mine. A fost ușor.

(n.r. despre conflictul cu Șumudică) Este fotbal. Câteodată avem dreptate sau greșim. În această situație am gândit diferit față de el. După meci am avut o discuție, i-am explicat cum mă simțeam, că putem face mai mult, începusem să-mi simt picioarele mai bine.

El mi-a explicat cum a văzut lucrurile și am ajuns la o concluzie și asta a fost. E normal în fotbal să nu fii de aceeași părere, dar câteodată trebuie să arăți mai mult respect în acest gen de situații. Știu că adrenalina câteodată controlează totul, dar după câteva ore am discutat și am lăsat totul în urmă”, a spus Clinton N’Jie, citat de iamsport.ro.