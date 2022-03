Cristiano Bergodi, încrezător după ce a învins și FC U Craiova: "Putem face un play-out foarte bun"

Oltenii au început mai bine și au deschis scorul după doar opt minute, prin Bauza, însă gazdele au trecut în avantaj până la pauză grație reușitelor lui Ștefănescu și Tudorie.

Cristiano Bergodi: "Suntem pregătiți pentru play-out"

Sepsi a reușit să lege două victorii consecutive în Liga 1, însă Cristiano Bergodi nu a fost pe deplin mulțumit la final, spunând că echipa sa a acceptat să intre în jocul impus de olteni.

"E foarte greu să joci împotriva acestei echipe, știe să joace pe contraatac. Și noi am stat cu linia de atacanți sus, nu rupeam niciodată linia de fundași. Ei au plecat foarte des pe contraatac, au fost mai multe contraatacuri decât în 4-5 luni de când sunt eu aici. Băieții au jucat foarte bine și au meritat să câștige.

Eu cred că am jucat bine. În a doua repriză ne-am jucat cu ocaziile un pic, dar am ajuns acolo și am avut 3-4 ocazii în care trebuia să marcăm. În general, meciul a fost bun, plăcut. În prima repriză nu trebuia să jucăm pe contre, am intrat în jocul lor, iar noi n-am lăsat niciodată cu spații atât de mari la mijlocul terenului. Trebuia să avem răbdare, dar, oricum, bine că am câștigat aceste două meciuri și am luat 6 puncte după o perioadă mai puțin reușită.

Am avut fluctuații în noul an. De la meciul cu Botoșani am avut 2-3 meciuri bune, cu Craiova, Gaz Metan, Dinamo, inclusiv azi, dar, în general, am avut fluctuații și n-am fost constanți. Cred că putem face un play-out bun. Dacă îmbunătățim niște lucruri, putem face un play-out foarte bun. Se joacă care pe care și punctele valorează dublu, dar eu zic că suntem pregătiți", a spus Bergodi.

Sepsi, locul 8, încheie sezonul regulat cu 39 de puncte, iar la intrarea în play-out va beneficia de rotunjire și va începe cu 20 de puncte.