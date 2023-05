Cristiano Bergodi a răbufnit după înfrângerea cu CFR: „Vorbim de sezon ratat? Suntem în finala Cupei! Nu se poate mai mult!” 

CFR Cluj a obținut o victorie importantă în lupta pentru locul 3. Ardelenii au învins-o pe Sepsi OSK în deplasare, 2-1, și sunt siguri de poziția a treia dacă Universitatea Craiova nu va câștiga în Giulești.

Cristiano Bergodi e mândru de evoluția elevilor săi

Sepsi OSK are garantat locul al șaselea. Cu toate acestea, Cristiano Bergodi este mulțumit de evoluția elevilor săi și este de părere că CFR Cluj a câștigat nemeritat duelul de la Sfântu Gheorghe.

„Nu meritam să pierdem acest meci, am jucat bine, foarte bine. Nu cred că meritam să pierdem acest meci, am avut multe ocazii. Am așteptat mult cu acest VAR, dar ce putem face? Dar astea sunt detalii, mă bucur că am jucat un meci cu intensitate contra CFR-ului și acum ne pregătim pentru meciul de miercuri. Acum trebuie să ne pregătim mental pentru această finală”, a declarat Cristiano Bergodi la finalul meciului.

Întrebat dacă un eșec în finala Cupei României, contra lui U Cluj, ar însemna un sezon ratat, antrenorul lui Sepsi OSK a răbufnit. Bergodi a precizat că echipa din Covasna nu putea emite pretenții pentru locurile fruntașe și că parcursul din ultimul an este unul de care locuitorii din Sfântu Gheorghe ar trebui să fie mândri.

„Nu vorbim acum de salvat sezonul...Cu două meciuri în urmă s-a zis că e sezon ratat dacă nu câștigăm. Am ajuns în finală, dacă echipe de tradiție nu au ajuns deloc în sferturi în ultimii doi ani, vorbim de sezon ratat? E normal, suntem o echipă de play-off cu o echipă de play-out, dar e o echipă grea, cu un antrenor bun. Noi am ajuns pentru a doua oară în finala Cupei, sezonul trecut am câștigat Cupa, apoi Supercupa, anul acesta suntem iar în finala Cupei.

Nu se putea mai mult. Pentru că cei din față au un lot mai voloros și mai numeric. Al șaselea loc e perfect pentru noi, am arătat că suntem o echipă de play-off. Cine a ajuns acolo a meritat și noi am meritat chiar dacă am pierdut. Am jucat foarte bine”, a mai spus Bergodi.

Clasament play-off

1. Farul - 47 puncte

2. FCSB - 46 puncte

3. CFR Cluj - 42 puncte, dar un meci în plus

4. Universitatea Craiova - 37 puncte

5. Rapid - 35 puncte

6. Sepsi OSK - 26 puncte