Cristi Săpunaru nu s-a ferit de cuvinte după înfrângerea Rapidului: ”Am făcut-o de oaie”

Cristi Săpunaru (40 de ani), căpitanul Rapidului, a spus lucrurilor pe nume după ce echipa sa a pierdut pe teren propriu cu liderul Universitatea Cluj, la primul meci al lui Marius Șumudică în Giulești în noul ”mandat”.

Experimentatul fundaș trage un semnal de alarmă înainte de meciul din următoarea etapă cu Unirea Slobozia și are un mesaj pentru coechipierii săi.

Cristi Săpunaru: ”Dacă ne prezentăm așa, nu e bine deloc”

„A fost acel gol din lovitura noastră liberă, una am discutat înainte de meci și alta am făcut. Păcat, era și revenirea lui Șumi în Giulești, suporterii alături de noi și noi am făcut-o de oaie.

Știam că jucăm cu U Cluj, cu echipa de pe primul loc, știam că jucăm cu o echipă bună, dar nu vedeam unde era problema să câștigăm acest meci. Dacă e nevoie de timp, nu este timp. Dacă ne prezentăm așa, nu e bine deloc.

Căutăm prea multe scuze, important e ce facem în cele 90 de minute. Trebuie să jucăm fotbal, de aia suntem plătiți, de aia suntem la Rapid. Nu știu dacă are vreo legătură crisparea. Am jucat cu un stadion plin care a cântat tot meciul. Dacă așa jucăm acasă, ce facem în deplasare?

Valoric nu i-am simțit deloc, au avut o singură ocazie în prima repriză și un penalty. Mesajul meu? Să ne revenim cât mai repede, vine următorul meci cu Slobozia și trebuie să nu ne prezentăm așa”, a spus Cristi Săpunaru, la flash-interviu.

Rapid - U Cluj 0-2. Marius Șumudică, prima înfrângere în Giulești

În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj profită de pașii greșiți făcuți de urmăritoare și se distanțează în fruntea clasamentului. ”Studenții” au 21 de puncte și sunt la cinci distanță de locul doi, ocupat de Oțelul Galați. Dinamo completează podiumul, cu 15 puncte.

De partea cealaltă, Rapid a rămas cu o singură victorie după nouă etape și cu nouă puncte în clasament, la egalitate cu rivala FCSB.

În următoarea rundă, Universitatea Cluj va primi vizita celor de la Universitatea Craiova, în timp ce Rapid se deplasa pe terenul Unirii Slobozia.