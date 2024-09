Alex Chipciu a dat cărțile pe față după victoria cu Rapid: ”Eu nu am salariul ăsta, e mai mic!”

Alex Chipciu a declarat la finalul meciului că este foarte fericit pentru victoria obținută în Giulești și a transmis că își dorește ca U Cluj să continue acest parcurs bun din startul sezonului.

Alex Chipciu: ”Am tot auzit de bugetul mare de la primărie, ce salarii de 15.000, 14.000, 17.000. Eu nu am salariul ăsta, e mai mic!”

Căpitanul ”Șepcilor Roșii” a recunoscut că meritul pentru evoluțiile foarte bune ale echipei îi aparține în totalitatate lui Ioan Ovidiu Sabău, însă susține că fanii nu ar trebui să se gândească încă la titlu.

Chipciu a vorbit și despre salariile celor de la U Cluj, în contextul în care în ultima vreme s-a vorbit despre niște sume uriașe oferite de către autoritățile din Cluj-Napoca.

”E frumos acest succes, e frumos să câștigi, mai ales în Giulești, unde este un teren foarte greu, cu o presiune foarte mare, dar am câștigat și anul trecut. Am reușit sa trecem peste minutele alea cand sunt foarte periculosi, vin peste tine, suporterii crează presiune. Am fost inteligenți, am trecut peste momentele astea și apoi am avut jocul în controlul nostru.

Nu e vorba de ritm, e vorba să jucăm fotbal, să încercăm să menținem stilul ăsta de joc, care sper să ne aducă rezultate în continuare. Dacă ne-am gândi doar la rezultate, cred că ar fi o greșeală. E clar că lucrăm bine, se vede că suntem foarte bine antrenați de domnul Sabău. Schimbăm sisteme, construim cu doi, cu trei, cu cinci, ne-a dat această versatilitate.

De asta le este greu echipelor cu noi. Atunci când nu merge ceva avem abilitatea de a schimba sistemul și jucătorii, clar e meritul domnului Sabau. Ar fi o greșeală foarte mare să facem calcule, dacă luăm campionatul, dacă batem sau nu. Ce e adevărat e că am bătut toate echipele, am bătut la CFR, la Rapid, am bătut Sepsi, Dinamo, n-am pierdut cu FCSB. Suntem bine, e clar, sper să o ținem tot așa. Trebuie să ne dăm viața la fiecare meci și la fiecare antrenament.

Experiența te face mai bun. Dacă îți menții corpul la un nivel bun, cu siguranță ești un jucător mai bun dacă joci meci după meci. Vezi toate spațiile, nu mai faci greșelile din tinerețe, chiar dacă atunci aveai puterea aia mare. Ne-am găsit echilibrul în acest an. Suntem pe primul loc, toată lumea o să spună că U Cluj poate să ia campionatul, dar cred că am făcut lucruri mari și până acum. Echipa asta a crescut mult. Am tot auzit că bugetul mare de la primărie, ce salarii de 15.000, 14.000, 17.000. Eu nu am salariul ăsta, e mai mic. Nu chiar pe aproape. E o echipă de buget 8-9. Asta înseamna că performezi când ești pe un loc mai sus decât bugetul.

Nu îmi place când mi se spune că sunt bun, te relaxezi, îmi place atunci când mi se spune că nu sunt bun. Orice om e așa, vrea să demonstreze că e mai bun decât îl crede lumea. Nu aș putea să neg lucrurile care s-au întâmplat până acum. A fost o bucurie că am fost la echipa națională. E un plus la atmosferă, un antrenor fabulos. M-am bucurat pentru ei, nu mi-a trecut niciodată prin cap că nu am jucat, chiar dacă atunci când eram mai tânăr ziceam că sunt cel mai bun și de ce nu joc. Acum conștientizez și mă bucur pentru ei", a spus Alexandru Chipciu la finalul meciului.

