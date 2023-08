Cristi Dulca și-a spus părerea despre FCSB

Cristi Dulca, fost component al naționalei, e acum selecționer al reprezentativei feminine tricolore de fotbal. Fostul căpitan al Rapidului a vorbit despre FCSB la pauza partidei cu UTA, din etapa a șaptea a Superligii.

Stoperul naționalei la CM 1998 susține că formația lui Elias Charalambous a crescut substanțial în valoare față de ediția trecută, când a terminat pe locul secund în Superliga, după Farul Constanța.

”Arată bine faţă de anii trecuţi, e o echipă mult mai consistentă, nu a mai început ca anii trecuţi, când avea oscilaţii. Are un Olaru, are un Coman, are forţă echipa.

E o echipă care produce fotbal, joacă! E mai bună ca în anii trecuţi”, a declarat Cristi Dulca, potrivit Prima Sport.

UTA - FCSB | Echipele de start

UTA: Fl. Iacob - D. Rodrigues, Stolnik, Markov, Abeid - Fabry, Marku, Freitas - R. Pop, Cooper, Stahl

Rezerve: Kucher - Benga, Iurasciuc, Carp, Dumitrașcu, R. Stanciu, Holst, C. Mihai, Vucenovic

Antrenor: Mircea Rednic

FCSB: Târnovanu - Pantea, Dawa, Chiricheș, Radunovic - Olaru, Ov. Popescu, Djokovic - Miculescu, Compagno, Fl. Coman

Rezerve: M. Udrea - V. Crețu, Panțîru, Haruț, Oct. Popescu, Gogescu, Lixandru, Ngezana, Radaslavescu

Antrenor: Elias Charalambous