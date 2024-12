Cristi Borcea a mărturisit că l-a felicitat pe Gigi Becali pentru parcursul echipei în Europa League, dezvăluind și motivul pentru care a obținut aceste rezultate.

"(n.r. Ați vorbit cu domnul Becali, l-ați felicitat?) Am vorbit, l-am felicitat, merită. Steaua (n.r. FCSB) a reușit să aibă parcursul ăsta în Europa pentru că are două echipe, nu are o echipă.

Cel mai important, aduceți-vă aminte, eu când mergeam în cupele europene, aveam o echipă de campionat, una de cupele europene. Am jucat cu Steaua (n.r. cu FCSB) și cu CFR, le-am bătut pe amândouă, și la Liberec am jucat cu echipa a doua. Au intrat pe final Marius Niculae cu Dănciulescu și ne-am calificat.

(n.r. Credeți că mai pot ajunge în semifinale?) Nu, sunt echipe mult mai puternice, dar au adunat nesperat de multe puncte, în primul rând pentru România. Merită felicitări pentru că sunt de felicitat și eu cred că și anul ăsta ei sunt cei mai îndreptățiți, din punctul de vedere al lotului, al investițiilor pe care le-a făcut nașul, pentru a câștiga campionatul", a declarat Cristi Borcea, potrivit as.ro.

Cristi Borcea laudă un fotbalist de la FCSB



Cristi Borcea, fostul patron de la Dinamo, e de părere că Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor, e cel mai bun jucător din actuala campanie a SuperLigii României.



Mai mult, afaceristul susține că FCSB nu va mai reuși să-l păstreze pe Olaru pentru mult timp, principalul motiv fiind clauza de 5 milioane de euro stipulată în contractul jucătorului.



”Consider că Olaru e cel mai bun jucător din campionatul românesc. Cred că Steaua (n.r. FCSB) nu-l va mai ţine, se va achita clauza pentru el. E o clauză mică, cinci milioane, la ce poate să facă el.



Din moment ce are o clauză, nu mai depinde de club. Achită clauza şi pleacă, nu trebuie să fie o înţelegere între cluburi, dacă e de acord sau nu”, a spus Cristi Borcea, potrivit as.ro.