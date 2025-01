Cu ocazia unui interviu pe care ni l-a oferit recent, Cristi Balaj a elogiat adversarul de atunci, despre care a spus că „a fost foarte, foarte bun. Pafos e sus în Cipru. Vorbim despre un campionat care a dus trei echipe în faza principală a Conference League. Noi, românii, nu avem așa ceva. Campionatul lor este mult mai puternic. Sunt investitori străini, foarte mulți jucători de calitate cu contracte importante, cu condiții extraordinare. Din ce am înțeles, finanțatorului de la Pafos i s-a pus la dispoziție un teren de către primărie, unde vrea să facă o investiție de 50 de milioane de euro într-o bază sportivă. Nu prea vezi în România așa ceva”.

Când i-am reamintit că națioanala României a zdrobit-o pe cea a Ciprului în grupa de Nations League, 3-0 în deplasare și 4-1 la București, Balaj a motivat astfel: „Nu vorbim despre națională. Uitați-vă câți jucători ciprioți joacă la Pafos. Noi vorbim de echipele din campionat, care au în componență jucători străini. Una este naționala, și alta este campionatul intern. Pentru că sunt mulți fotbaliști străini foarte buni în lot, ciprioții nu mai au loc să joace la echipele de club, motiv pentru care naționala lor este una slabă”.

Și a continuat să argumenteze: „Dacă ne uităm pe Transfermarket și luăm echipele după valoarea jucătorilor, ne bat la fundul gol. Nu există termen de comparație. Iar Pafos e pe primul loc în acest campionat. Mi-aduc aminte că după ce am jucat la Ballkani și am obținut un egal nemeritat, am spus că jucătorii kosovari sunt foarte-foarte buni. Și iată că au ajuns jucătorii din Kosovo să devină cele mai importante transferuri din România în afară. Krasniqi, Rrahmani... Korenica, care e la noi, și e foarte bun. Și lumea a râs de mine atunci: „Hai, domnule, Ballkani...” Același lucru spun acum de Pafos”.



De ce nu s-a orientat CFR și către jucători de la Pafos? Răspunde interlocutorul nostru: „Nu avem cum. Contractele lor sunt foarte mari, mult mai mari decât cele pe care le avem noi sau orice altă echipă din fotbalul românesc. Și lucrează și corect. Adică nu au păcălit, au luat bine calitate-preț. Deci, repet, Pafos este o echipă foarte puternică. Așa a fost și cu Adana. Eu zic că Pafos e mai bună decât Adana. La Adana am avut o șansă, la Pafos - zero”.



„Am pierdut rușinos”



Totuși, șeful grupării din Gruia a fost fair și a recunoscut că echipa sa a avut o evoluție foarte slabă la returul din Cipru: „Am jucat sub orice critică. Am avut o prestație foarte slabă. Adică inexplicabilă. Aceeași jucători, același advesar ca în tur, când îi bătusem cu 1-0, noi jucând în 10 oameni. I-am bătut greu, dar i-am bătut. Iar la ei am fost de nerecunoscut. Nici n-am știut la ce să mă gândesc.

Am pierdut rușinos. Nu ai nicio șansă să progresezi, niciodată nu vei înainta sau nu vei evolua dacă nu ești sincer. În momentul în care încerci să găsești vinovați, explicații, nu te ajută la nimic. Trebuie în primul rând să fii sincer cu tine. Și singurul lucru care ar fi de spus legat de acel meci este că evoluția noastră a fost rușinoasă. Dar, repet, am întâlnit un adversar care, dacă ar juca în România, ar câștiga campionatul. Detașat”.

Pafos se află în acest moment pe locul 2 în campionatul Ciprului, după 18 etape, la egalitate de puncte, 43, cu liderul Aris Limassol, dar cu golaveraj mai slab.

În faza principală din Conference League, Pafos s-a clasat pe poziția a 12-a, cu 10 puncte după 6 etape, 3 victorii, două remize și un eșec, și s-a calificat în play-off-ul pentru optimile de finală, unde va întâlni conaționala Omonia Nicosia.

VIDEO | CFR Cluj l-a transferat pe Alexandru Țîrlea, fotbalist crescut de Real Madrid