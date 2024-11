Costel Gâlcă a dezvăluit că nu a primit o notificare oficială din partea patronului Mihai Rotaru legată de o despărțire iminentă și a explicat că este angajat în proiectul clubului, dorind stabilitate și continuitate pentru a-și continua munca.



Costel Gâlcă: "Nu sunt vânător de clauze"



În conferința de presă post-meci, Gâlcă a precizat că nu este un "vânător de clauze," făcând referire la clauza din contractul său, menită să îi ofere o formă de securitate profesională.



Totodată, Gâlcă a recunoscut că echipa se confruntă cu dificultăți, inclusiv lipsa unor jucători-cheie din cauza accidentărilor, dar se concentrează pe obținerea de puncte pentru a menține Craiova în primele 6 locuri, obiectivul echipei pentru sezonul regulat.



„Hai să vă spun, există o clauză care îmi asigură continuitatea muncii. Nimic mai mult. Am vazut fel și fel de discuții în mass-media dar nu au fost probleme. Unii speculează. Nu sunt un „vânător de clauze”, sunt aici pentru a continua, și așa cred că antrenorii ar trebui să aibă siguranță pentru a lucra.

(n.r - S-a pus problema să pleci?) Nu, nu!



Când se termină sezonul regular, echipa trebuie să fie în primele 6.



Nu s-a pus problema de plecare în niciun moment. E normal să fii nemulțumit după ce pierzi în cupă și echipa ar fi trebuit să aibă mai multe puncte. Dar sunt mulțumit, având în vedere că nu am avut toți jucătorii valizi. Cu siguranță am fi arătat altfel și am fi avut alt ritm de joc.



V-am spus, încercăm să câștigăm fiecare meci, e important să creștem și să acumulăm puncte din 3 în 3", a spus Gâlcă.



Mihai Rotaru, în căutare de antrenori în Portugalia



În ciuda încrederii exprimate de Gâlcă, patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, pare să ia în considerare alternative.



Recent, sursele Sport.ro au da de veste că Rotaru a fost văzut în Portugalia, alături de alți oficiali ai clubului, la partida Benfica Lisabona – Feyenoord din Liga Campionilor.



Vizita ar avea ca scop identificarea unor potențiali antrenori portughezi, Rotaru fiind interesat de o schimbare la nivelul băncii tehnice.