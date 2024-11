Buzoienii au primit vizita ardelenilor vineri seară pe Stadionul Municipal din Parcul Crâng, în etapa #15 din sezonul regulat al SuperLigii României.



Constantin Budescu atacă arbitrajul după meciul cu CFR Cluj + ”Eu joc de la mijloc în sus! Mă simt foarte bine la Buzău”



După meci, Constantin Budescu a evidențiat faptul că față de buzoieni ardelenii au fost mai norocoși. Mai mult, fotbalistul a precizat și că se simte bine la Buzău și că echipa nu are probleme financiare.



”Ei au înscris dintr-o fază care nu anunța nimic. Față de noi, au avut noroc. Nu știu ce s-a întâmplat în repriza a doua. Noi am încercat să câștigăm meciul. A venit acel gol și am alergat după egalare. Nu am obținut-o și cam asta a fost.



Și la Arad am jucat foarte bine. Am ratat ocazii importante. Am fost și bătuți și am avut și două penalty-uri. Nu s-au dat. Din păcate nu suntem chiar respectați, ca să zic așa. Majoritatea deciziilor sunt împotriva noastră, dar nu avem ce să facem. Suntem echipa mai mică și probabil așa judecă.



Și în aceast seară au fost câteva faze la limită. Baloane lovite cu mâna și așa mai departe. Poate nu au văzut. Noi încercăm să ne salvăm de la retrogradare. Suntem o echipă care joacă. La club salariile sunt la zi. Oamenii sunt alături de noi și sperăm să o scoatem la capăt.



De la mijloc în sus joc. Nu chiar ce vreau eu, dar mai mult pe faza de atac, că tot nu-mi place faza defensivă cum zic oamenii. (n.r. cum te simți la Buzău?) Foarte bine. Mă bucură lucrurile astea. Îi așteptăm pe oameni la stadion. Sperăm să obținem și victoriile în următoarele meciuri. Practic, pentru asta vin la stadion”, a spus Constantin Budescu după meci.



După o primă repriză în care Gloria Buzău a fost destul de periculoasă în jumătatea adversă, CFR Cluj a calmat jocul în actul secund și a adus victoria prin reușita lui Postolachi din minutul 67.