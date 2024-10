Constantin Budescu (35 de ani) a marcat o ”dublă” pentru echipa lui Eugen Neagoe și a contribuit decisiv la victoria nou-promovatei, în urma căreia Gloria a scăpat de ultimul loc din Superligă.



După duelul cu Hermannstadt, fostul campion al României cu Astra Giurgiu a ajuns la cinci reușite pentru echipa sa în acest sezon.



Budescu a tras primele concluzii la flash-interviu și a oferit declarația serii: ”Sunt ca vinul roșu”, spune fostul jucător de la FCSB și Petrolul.



Constantin Budescu: ”Sunt ca vinul roșu”



"Un joc foarte bun și ne bucurăm că am obținut cele 3 puncte. Ne am uitat la cei mici, la Romania, și ne-am luat și noi după ei. Am ratat câteva faze, ne-am temut. Am reușit să dominăm jocul și am meritat să câștigăm.



(n.r. - Dacă devine mai bun pe măsură ce înaintează în vârstă) Sunt ca vinul roșu să zicem așa. La noi e o problemă să zic așa, când depașesti 30 de ani. Pot să joc, am picat puțin fizic pe final, am avut o problemă. N-am putut să prind mini-cantonamentul pe care l-au avut băieții.



Mă bucur că am reușit să câștigăm, am făcut un joc bun. Nu ne așteptam la 3-0, dar mă așteptam să câștigam. Se leagă fazele, acasă chiar jucăm bine. În deplasare mai avem de lucrat”, a spus Budescu, la flash-interviu.



După această partidă, Gloria Buzău a urcat, cel puțin temporar, pe locul 14 în Superligă, cu 13 puncte, la egalitate cu Hermannstadt, Rapid și Farul Constanța. Ultimele două au câte un meci în minus.



În următoarea etapă, Buzăul se va deplasa la Arad pentru duelul cu UTA, iar Hermannstadt va primi vizita lui Dinamo București.