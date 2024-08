Conducerea lui CFR Cluj sare în apărarea lui Dan Petrescu și acuză: ”Nu are ce să caute la fotbal!”

Dan Petrescu a fost eliminat pe finalul primei reprize, după ce a protestat împotriva arbitrajului în momentul în care Florin Purece a trimis mingea în poarta apărată de Răzvan Sava. Golul a fost anulat ulterior pentru ofsaid, însă Dan Petrescu nu a mai putut rămâne pe banca tehnică.

Cristi Balaj consideră că Dan Petrescu nu ar fi trebuit eliminat în meciul cu Unirea Slobozia

Antrenorul a transmis că la faza premergătoare golului a avut loc un fault nesancționat, iar centralul Andrei Chivulete i-a arătat primul cartonaș galben. Al doilea a venit după ce tehnicianul s-a dus la arbitrul de rezervă după anularea golului și i-a transmis acestuia că s-a făcut dreptate.

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, este de părere că antrenorul a avut o reacție exagerată la primul cartonaș galben și crede că acest lucru este ceva comun la Dan Petrescu. Antrenorul a scăpat fără eliminare în meciul cu Universitatea Craiova, atunci când a avut cuvinte dure la adresa centralului Marcel Bîrsan.

”Am discutat cu el acest subiect, este important că a conștientizat că uneori depășește anumite limite și obligă arbitri să ia măsuri. A acceptat faptul că în alte partide trebuia să fie eliminat, a recunoscut acest lucru.

Mă refer și la partida în care s-au văzut imagini în mass-media cum a protestat. Sunt convins că arbitrul l-ar fi eliminat dacă îl auzea. Nu știu în ce măsură are vreo vină arbitrul, pentru că el nu poate să fie prezent unde sunt camerele de filmat, el are traseul lui spre vestiare la pauză.

Sunt convins că dacă l-ar fi auzit îl elimina pe Dan Petrescu. Dacă accepți uneori că trebuia să fi eliminat, trebuie să accepți și situația în care ai primit al doilea avertisment nejustificat. Apare și în imagini, el a primit avertisment pentru că a protestat în fața arbitrului de rezervă pentru un fault”, a spus Cristi Balaj, conform Fanatik.

Cristi Balaj: ”Dacă arbitrul de rezervă are această sensibilitate înseamnă că nu are ce căuta la fotbal!”

Totuși, Cristi Balaj consideră că Dan Petrescu nu ar fi trebuit să vadă și al doilea cartonaș galben și a transmis că dacă arbitrul de rezervă Cătălin Busi a fost deranjat de remarca antrenorului, atunci acesta nu ar trebui să activeze în fotbal.

”Primul cartonaș galben a fost acordat corect, pentru că am văzut ce gesturi avea. După ce a fost avertizat, când golul a fost anulat pe motiv de offside nu au ajuns să treacă și la urmărirea fazei, dacă a fost sau nu fault premergător golului. S-a analizat doar offside-ul și a fost suficient pentru anularea golului.

Am înțeles că Dan Petrescu s-a dus la el și i-a spus că s-a făcut dreptate, pentru că a fost offside. Dacă arbitrul de rezervă are această sensibilitate, nu acceptă asemenea trăiri și a considerat că trebuie să fie eliminat înseamnă că nu are ce să caute la fotbal, este mult sub nivelul de înțelegere al unor asemenea manifestări”, a mai spus președintele ardelenilor.