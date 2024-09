Concluzia trasă de Marius Șumudică după a doua victorie cu Rapid: ”Unii spun că vinul e mai bun cu cât e mai vechi!”

La Clinceni, giuleștenii au deschis scorul prin Rareș Pop, dar gazdele au reușit să restabilească egalitatea prin Pospelov. Rareș Pop a reușit dubla în repriza secundă și a stabilit scorul final.

Marius Șumudică: ”Unii spun că vinul e mai bun cu cât e mai vechi!”

Marius Șumudică a explicat că este mulțumit de faptul că se poate baza pe foarte mulți jucători under-21 în lotul Rapidului, în condițiile în care alte cluburi din Superliga României se chinuie din acest punct de vedere.

De altfel, antrenorul giulștenilor este încântat și de felul în care se prezintă jucătorii cu experiență de la Rapid și i-a remarcat pe cei doi fundași centrali, Cristi Săpunaru și Alex Pașcanu.

”Rareș Pop este un jucător care merită să joace la Rapid. Eu nu am făcut decât să îi dau încredere. Avem 6-7 underi. Am rămas în condițiile astea cu Ignat, cu Vulturar, cu Rareș Pop, Grameni, Borza. Majoritatea sunt titulari la U21. Am rămas cu underii, mergem înainte.

În momentul de față, am terminat jocul cu doi underi în teren, în timp ce alte echipe au doi underi și nu știu cum să îi bage. Am șansa asta. Unii spun că vinul e mai bun cu cât e mai vechi. Nu trebuie să punem totul în spatele copiilor.

Avem și jucători cu experiență. Săpunaru a jucat foarte bine, joacă cu infiltrații în continuare, Pașcanu a jucat foarte bine, au avut adversari grei. Am câștigat duelurile aeriene, am avut dorință”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

