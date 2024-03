Claudiu Niculescu e convins: ”Asta e Universitatea Craiova pentru mine!”

La începutul carierei sale de fotbalist, fostul campion al României cu Dinamo a evoluat timp de cinci ani la Universitatea Craiova. De acolo a ajuns în ”Ștefan cel Mare”, în 2001.

Niculescu crede că FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu este continuatoarea echipei la care a evoluat fostul atacant la finalul anilor '90.

Claudiu Niculescu: ”Asta e Universitatea Craiova pentru mine”

În plus, fostul campion al României cu Dinamo ar vrea ca echipa antrenată de Nicolo Napoli să câștige derby-ul orașului cu Universitatea Craiova, echipa lui Mihai Rotaru.

„Nu ai cum să îți ștergi din emoții anii frumoși pe care i-am petrecut la Universitatea Craiova. Din punctul meu de vedere și fără a vrea să supăr pe cineva Universitatea Craiova este echipa lui Adrian Mititelu. Eu acolo am jucat și acolo am făcut primii pași la Liga 1. Iar de acolo am ajuns mai departe în carieră.

Chiar dacă sunt hulit și după 20 și ceva de ani, eu vreau să știți că am în continuare un respect pentru Adrian Mititelu pentru că bagă bani în fotbal. Pentru mine mult mai apropiată este echipa lui Mititelu, FCU. Mi-aș dori să câștige ei acest meci, deoarece sunt și într-o situație mai delicată în clasament, însă nu cred că vor avea probleme cu retrogradarea“, a spus Claudiu Niculescu, citat de editie.ro.

Retras în 2012, Niculescu și-a început cariera de antrenor la Universitatea Cluj, după care au urmat Bihor Oradea, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, CS Mioveni, FC Voluntari, Dinamo, Concordia Chiajna și Poli Iași.

Singura experiență în străinătate pentru fostul atacant a fost în Arabia Saudită, la Al-Tai, unde a antrenat între iunie și octombrie 2019.