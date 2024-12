FC Botoșani a încheiat anul 2024 cu o înfrângere pe terenul celor de la UTA Arad, scor 2-0, în penultimul meci al etapei a 21-a, încheind anul pe o poziție direct retrogradabilă.

Antrenorul echipei, Liviu Ciobotariu, a exprimat dezamăgirea față de prestația echipei sale și a anunțat intenția de a efectua transferuri în perioada de iarnă.



Ciobotariu a subliniat diferența semnificativă dintre cele două reprize ale meciului cu UTA, criticând dur jocul echipei din a doua parte a partidei.

Ciobotariu cere întăriri



"Este adevărat că a existat o discrepanţă între reprize, cred că jocul l-am pierdut în prima repriză, în a doua repriză ne-am prezentat foarte slab, sunt foarte dezamăgit, foarte supărat, nu aveam voie să ne prezentăm aşa.



Nu este normal, un joc durează 95-97 de minute, nu a fost în regulă deloc. Am greşit foarte multe pase, pase simple, în prima repriză am avut o posesie bune, în a doua repriză au fost foarte multe pase simple înapoi, multe pase greşite.



Păcat de prima repriză, dacă arătăm cum am arătat prima repriză eu zic că ne putem uşor salva de la retrogradare.



Da, am discutat (n.r. cu Valeriu Iftime), va trebui să completăm lotul, trebuie concurenţă pe posturi, dacă în unele meciuri schimbările au adus un plus, în ultima perioadă nu ne-au ajutat cu nimic, când am făcut schimbări echipa a mers din ce în ce mai slab", a spus Liviu Ciobotariu la finalul meciului cu UTA Arad.



Înfrângerea cu UTA Arad prelungește seria negră a FC Botoșani, care nu a mai obținut o victorie în Superliga de la restanța cu FCSB, scor 1-0.