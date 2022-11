CFR Cluj mai și vinde! Anunțul lui Neluțu Varga: „Avem ofertă de 3,5 milioane de euro!” 

Victoria cu Ballkani, 1-0, din ultimul meci al grupei de UEFA Conference League, a dus-o pe CFR Cluj în „primăvara europeană”, în fața Slaviei Praga.

CFR Cluj a refuzat 4,5 milioane de euro pentru Claudiu Petrila

Pe lângă cele 6 milioane de euro obținute din această aventură europeană, Neluțu Varga precizează că clubul din Gruia are oferte concrete pentru mai mulți jucători. Vizații pentru a pleca de la CFR sunt Claudiu Petrila (21 ani) și Nana Boateng (28 ani), însă numai dacă se îndeplinesc condițiile financiare impuse de campioana României.

„Avem oferte pentru mai mulți jucători. Cel mai intens căutat este Petrila. 3,5 milioane de euro e ultima ofertă. Dintr-un campionat european. Una din cele două mari echipe din Cehia. Nu e Slavia.

Nu l-am dat nici cu 4,5 milioane de euro. Am primit oferta de la Atlanta City din SUA și nu l-am dat în vară. Noi o așteptăm o ofertă de la 5 milioane în sus. Noi așa considerăm. Are potențial, talent, mai are mult de exprimat pe teren.

Pe Boateng nu ne gândim să îl dăm sub 2,5 milioane de euro. Avem mai mulți jucători interesanți, dar cele mai mari așteptări le am de la Petrila”, a declarat Neluțu Varga pentru Fanatik.

România e peste Ungaria, Danemarca, Austria și Serbia în clasamentul UEFA din acest sezon

Parcursul european impresionant al campioanei României, care a început din primul tur preliminar al Champions League, dar și cel al FCSB-ului, împreună cu victoriile din prelimininarii semnate de Universitatea Craiova și Sepsi au făcut ca România să fie pe locul 15 în clasamentul coeficienților UEFA din acest sezon.

Evident, lucrurile se pot schimba, având în vedere că sezonul european nu s-a încheiat. De menționat este faptul că, pe locurile 10, 11 și 12 sunt Cehia, Liechtenstein și Israel, care nu mai au reprezentante în competițiile europene și care pot fi depășite în cazul în care CFR Cluj va reuși să avanseze în fazele eliminatorii ale Conference League.

De asemenea, majoritatea „vecinelor” de clasament ale României, cum ar fi Suedia, Elveția, Ungaria sau Danemarca mai au câte o reprezentantă în competițiile europene, astfel că pot avansa și ele în clasament.

Clasamentul UEFA din acest sezon, până acum:

1. Anglia - 7 echipe rămase

2. Germania - 6 echipe rămase

3. Spania - 6 echipe rămase

4. Italia - 7 echipe rămase

5. Franța - 5 echipe rămase

6. Turcia - 4 echipe rămase

7. Belgia - 4 echipe rămase

8. Olanda - 4 echipe rămase

9. Portugalia - 4 echipe rămase

10. Cehia - 0 echipe rămase

11. Liechtenstein - 0 echipe rămase

12. Israel - 0 echipe rămase

13. Suedia - 1 echipă rămasă

14. Elveția - 1 echipă rămasă

15. România - 1 echipă rămasă

16. Ungaria - 1 echipă rămasă

17. Danemarca - 1 echipă rămasă

18. Polonia - 1 echipă rămasă

19. Slovacia - 1 echipă rămasă

20. Norvegia - 1 echipă rămasă

21. Serbia - 1 echipă rămasă

22. Ucraina - 2 echipe rămase

23. Austria - 1 echipă rămasă

24. Cipru - 1 echipă rămasă

Neluțu Varga, înainte de Sivasspor - CFR Cluj (26/10/2022)