CFR Cluj, aproape de o repatriere spectaculoasă: "A sunat persoanele din cadrul clubului"

După ce a adus jucători experimentați, precum Marku Dugandzic sau Sergiu Buș, dar și tineri eligibili pentru regula U21, ca Raoul Mal, Daniel Birligea sau Răzvan Sava, CFR Cluj pare aproape să-l readucă și pe Damjan Djokovic (31 de ani).

Damjan Djokovic ar putea reveni la CFR Cluj

Mijlocașul croat a plecat de la CFR Cluj în ianuarie 2021, după patru titluri câștigate cu formația din Gruia, și a semnat cu formația Rizespor, unde a început să evolueze tot mai puțin.

Djokovic nu este mulțumit cu statul pe care îl are acum în Super Lig și ar intenționa să revină la CFR Cluj, fapt confirmat și de președintele ardelenilor, Cristi Balaj. Rămâne de văzut dacă și Rizespor va accepta să se despartă de mijlocaș.

"Djokovic știu că este nemulțumit de statutul pe care îl are în acest moment la clubul său. A discutat, a sunat persoanele din cadrul clubului. Am fost informat. Mai multe lucruri nu am ce să zic pentru că este un jucător aflat sub contract", a spus Cristi Balaj, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

Damjan Djokovic a evoluat la CFR Cluj în două perioade diferite, 2013-2014, respectiv 2017-2021, evoluând în peste 150 de meciuri și trecându-și în palmares patru titluri în Liga 1.

900.000 de euro este cota de piață a lui Damjan Djokovic, conform Transfermarkt

Damjan Djokovic, la CFR? Reacția lui Dan Petrescu

Întrebat recent despre situația fostului său mijlocaș, Dan Petrescu a refuzat să ofere prea multe detalii.

"Djokovic are acum contract cu Rize, n-ar fi bine să vorbesc de el. Dar e un jucător care a făcut treabă la CFR, a făcut istorie. Rămâne de văzut dacă va fi liber sau dacă clubul îl lasă. Nu prea știu mai multe.

Am vorbit în ziare că Djokovic se întoarce la CFR, cu mine n-a vorbit nimeni. Să mai așteptăm puțin, nu știu ce se întâmplă acum (n.r. – în privința unor transferuri)", a spus Dan Petrescu, în cadrul unei conferințe de presă.