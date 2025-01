Cele mai tari imagini din Giulești de la victoria Rapidului

Sursă Foto: Sportpictures



Claudiu Petrila a deschis scorul în minutul 20. Guilherme i-a pasat decisiv în minutul 35 lui Tailson, care a restabilit egalitatea, însă cinci minute mai târziu Claudiu Petrila a fructificat o lovitură de la 11 metri și a stabilit scorul final al partidei



Pentru Rapid, care are ca obiectiv intrarea în play-off, vor urma două teste dificile. Universitatea Craiova se deplasează în Giulești în etapa următoare, iar apoi va urma meciul din deplasare cu Universitatea Cluj.



De partea cealaltă, Poli Iași rămâne pe locul 14, cu 22 de puncte, la trei puncte distanță de următoarea clasată. În următoarea etapă, moldovenii vor primi vizita celor de la Hermannstadt, echipă care vine după un 1-1 cu FCSB.



Ce a spus Șumudică după Rapid - Poli Iași



"Trebuie să fim mai atenți în faza ofensivă. Trebuie să fim atenți, pentru ratăm să închidem meciul. Trebuie să marcăm mai mult ca să ne facem viața mai ușoară, pentru că altă echipă te-ar fi putut sancționa.



N-am înțeles relaxarea de după primul gol. În loc să facem presiune, ne-am relaxat. Am avut noroc, pentru că pe final puteau să mai marcheze.



Îmi place Simeone, de asta am plecat direct la vestiare. Încerc să-l copiez pe Simeone.



Nu mă simt vulnerabil (din cauza lui Aaron Boupendza -n.r.). Vom vedea ce va urma. Am înțeles că agenții săi au venit să discute cu clubul. Din ce am înțeles el nu vrea să plece. Am primit un mesaj de la el. Mi-a trimis un mesaj, se uitat la meci. Mi-a zis: 'Baftă, mister, hai cu cele trei puncte'. Asta mi-a trimis.



Câteodată e ușor să ajungi acolo (în play-off - n.r.), dar e foarte greu să te menții. E clar că ne așteaptă un meci greu sâmbătă (cu Universitatea Craiova - n.r.), suntem descoperiți, dar vom vedea ce ne așteaptă. L-am pierdut și pe Ignat pentru că a ajuns la patru cartonașe galbene.



Bine, noi îl așteptăm pe Ankeye, dar el nu a mai jucat 90 de minute de mult timp, însă nici nu pot să vorbesc despre acest subiect, pentru că nici nu are drept de joc din cauza birocrației.



De Ciobi am spus că ar fi cel mai bun transfer, pentru că știam că intră în ultimele șase luni de contract. Este un fotbalist valoros și sper că conducerea clubului va face tot ce trebuie pentru a-l aduce la Rapid”, a spus Marius Șumudică.