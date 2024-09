Internaționalul ucrainean Yevhen Konoplyanka (87 de selecții și 21 de goluri) și-a anunțat retragerea din fotbal.

Câștigător cu Sevilla al Europa League în 2016, finalist în aceeași competiție cu Dnipro Dnipropetrovsk în 2015 și campion al Ucrainei cu Șahtior Donețk în 2020, cel desemnat fotbalistul ucrainean al anului în 2010, 2012 și 2013 a jucat ultima dată la CFR Cluj.

Pentru ardeleni, care au depus eforturi financiare uriașe pentru a-l transfera în 2023, Konoplyanka a jucat doar patru meciuri, trei în campionat și unul în cupele europene.

Mesajul de adio al lui Yevhen Konoplyanka

”Reprezentarea Ucrainei la nivel internațional a fost întotdeauna ceva special pentru mine. Înseamnă o responsabilitate specială, înseamnă emoții și un sprijin special.

Întotdeauna am dat tot ce am avut mai bun pe teren și am făcut tot posibilul pentru victoriile echipei noastre naționale.

Acum, această călătorie a ajuns la final și sunt copleșit de sentimente de mândrie și recunoștință.

Sunt recunoscător tuturor celor cu care am parcurs acest drum pe teren și în afara terenului, precum și tuturor fanilor care m-au susținut sincer pe mine și echipa națională până la sfârșit.

Glorie Ucrainei!”, a postat pe Instagram Yevhen Konoplyanka, cel care nu a mai jucat vreun meci de fotbal din noiembrie 2023.