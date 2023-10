Kosovarul a fost scos cu targa în timpul meciului dintre naționala sa și Andorra, încheiat 3-0. Albion Rrahmani a fost operat la începutul săptămânii și va absenta o lungă perioadă.

Ce spune Horațiu Moldovan despre absența lui Albion Rrahmani: "I-am scris"

Horațiu Moldovan, portarul naționalei României și al Rapidului, a vorbit despre absența lui Albion Rrahmani, golgheter pentru giuleșteni în acest debut de campionat.

Goalkeeperul a precizat că s-ar putea să-i fie simțită lipsa kosovarului și a subliniat că speră să fie o accidentare simplă, să nu existe alte complicații care ar îngreuna revenirea fotbalistului.

„Cred că o să-i simţim puţin lipsa. Îl aşteptăm cu braţele deschise şi cât mai repede alături de noi. Am primit vestea chiar când am urcat în autocar şi m-a marcat. I-am scris, nu mi-a răspuns atunci pe moment şi am vorbit cu oamenii din club.

Sperăm cu toţii să fie o accidentare simplă”, a spus Horațiu Moldovan, potrivit OrangeSport.

În absența lui Albion Rrahmani, Cristiano Bergodi, antrenorul principal al rapidiștilor, va fi nevoit să mizeze în perioada următoare pe atacanții Kevin Soni (25 de ani), transferat recent, și juniorul Alexandru Stan (18 ani).

Ce a spus Albion Rrahmani înainte să fie operat

"Așa e fotbalul. Trebuie să fiu pregătit acum pentru sezonul următor și să mă întorc mai puternic. Am primit foarte multe mesaje și nu am apucat să le răspund tuturor. Le mulțumesc și le promit că mă voi întoarce și îi voi face mândri pe toți.

Da, am vorbit cu Săpunaru. A vrut să vadă cum sunt, care e problema. Mi-a transmis că jucătorii sunt alături de mine și totul va fi bine.

Un mesaj pentru fani? Voi încerca să revin cât mai rapid pe teren și le promit că voi fi mai puternic și voi ajuta echipa în lupta pentru titlu", a spus Albion Rrahmani, într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro, sâmbătă, înainte de efectuarea RMN-ului.