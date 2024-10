Valeriu Iftime, finanțatorul echipei din Moldova, a anunțat că s-a implicat personal în revenirea mijlocașului francez la echipa sa, cu acceptul antrenorului Liviu Ciobotariu.



Ongenda ar putea rămâne la Botoșani pentru cel mult două sezoane, după care ar putea să prinde un alt contract, mai bun, în străinătate, spune Iftime în dialog cu Sport.ro.



Valeriu Iftime: ”Adaptarea lui aici e foarte grea”



Pentru mijlocașul francez este al treilea ”mandat” la FC Botoșani. A mai jucat pentru echipa lui Valeriu Iftime între 2018 și 2020, respectiv 2020 și 2022.



„M-am implicat mult de tot! Eu l-am adus, eu am crezut în el. Nu l-am adus că am vrut eu, l-am adus că am vrut eu dar a vrut și Liviu (n.r. - Ciobotariu). Dacă n-ar fi vrut, nu-l aduceam.



Adaptarea lui aici e foarte grea, dar el știe și cumva e foarte, foarte schimbat la nivel de comportament și de a accepta zona asta. Pare că e împăcat cu ideea că poate face performanță un an sau doi la Botoșani, după care să prindă un alt contract”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.