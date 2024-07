Dinamo l-a adus la club sub formă de împrumut pe Andrei Mărginean, un fotbalist în vârstă de 23 de ani care este legitimat la Sassuolo. Jucătorul evoluează pe postul de mijlocaș central.

Ce lovitură! Dinamo a transferat de la Sassuolo

Cotat la 200.000 de euro de site-urile de specialitate, Mărginean nu și-a făcut debutul la prima grupare a celor de la Sassuolo, în schimb a bifat 52 de apariții pentru echipa Primavera, a înregistrat 12 goluri, dar și șase assist-uri.

”Bine ai venit, Andrei MĂRGINEAN!

Cluburile Dinamo 1948 București și US Sassuolo Calcio au ajuns la un acord privind împrumutul pe un sezon al jucătorului Andrei Iulius Mărginean.

Născut în 2001, în județul Alba, Andrei a plecat în 2018 de la echipa locală CS Zlatna și a luat drumul Italiei, ajungând la grupa U17 a clubului Sassuolo.

De-a lungul carierei, mijlocașul central de 1.93 m a mai jucat, sub formă de împrumut, la ACR Messina (Serie C), FC Novara (Serie C) și Ternana Calcio (Serie B). La gruparea din Terni a bifat 10 apariții în sezonul recent încheiat.

Clubul nostru va avea opțiunea de transfer definitiv al lui Andrei”, se arată în comunicatul emis de Dinamo.

Dinamo, în fereastra de transferuri

Antrenor - Zeljko Kopic (în negocieri pentru prelungire)

Veniri - Alexandru Roșca (Șelimbăr / 25.000 de euro), Kennedy Boateng (Austria Lustenau / gratis), Cătălin Cîrjan (Arsenal / gratis), Adrian Caragea (Sassuolo / gratis), Cristian Licsandru (CS Tunari / gratis), Raul Rotund (FCU Cluj / gratis), Darius Gavrilă (promovat de la juniori), Răzvan Pașcalău (Lecce / gratis), Raul Opruț (KV Kortrijk / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Denis Oncescu (Concordia Chiajna), Andrei Florescu (Progresul Spartac), Cristian Ionescu (CS Blejoi), Alexandru Stoian (Unirea Alba Iulia), Valentin Borcea (Tunari)

Plecări - Daniel Iglesias (CSA Steaua / gratis), Dorian Răilean (Buzău / gratis), Neluț Roșu (Oțelul / gratis), Deniz Giafer (FC Bihor / gratis), Valentin Borcea (UTA Arad / gratis), Christian Ilic (Spartak Varna / gratis), Goncalo Gregorio (Noah Erevan / gratis), Gabriel Moura, Răzvan Began, Quentin Bena, Ricardo Grigore, Edgar Ie, Darko Velkovski (contracte încheiate), Domagoj Pavicic (Aris Salonic / împrumut expirat), Denis Oncescu (CFC Argeș / împrumutat), David Irimia (Metaloglobus / împrumutat)