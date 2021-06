"Cainii", aproape sa dea lovitura pe piata transferurilor! Fanii din DDB negociaza cu Mihai Radut, trecut si pe la Steaua

Dinamovistii incearca sa-si incropeasca o echipa care sa nu le dea emotii in sezonul viitor al Ligii 1.

Chiar daca exista probleme financiare la club, fanii din DDB incearca sa mentina formatia in viata si sa o faca de un nivel competitiv pentru Liga 1. Pentru asta, acestia cauta sa mai aduca jucatori, care sa accepte venituri reduse, insa cautarea se dovedeste a fi mai dificila decat multi se asteptau. Ultimul nume pe care "cainii" vor sa-l aduca este Mihai Radut, ultima data la Astra, care a mai evoluat si pentru Steaua in trecut.

"N-am nicio problema in a evolua la alte echipe, dupa ce am jucat si la Steaua. Asta imi este meserie, sunt fotbalist, asa ca voi evolua acolo unde mi se va oferi cel mai bun contract. Au fost discutii cu Dinamo in trecut, sunt si acum, dar e greu. Tatal meu e dinamovist de mic, dar nu ma influenteaza.

Cred ca i-ar placea, numai ca nici macar cei din club nu stiu ce exact va fi maine acolo. Cu Mario am vorbit, ma stiu cu el de mult timp, dar i-am zis la fel ca e vorba de un club mare si ca ar fi pacat sa dispara. Mai asteptam sa vedem ce va fi", a spus Mihai Radut pentru Digisport.