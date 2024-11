Olaru este unul dintre cei mai în formă jucători din campionatul României, iar, în ultima perioadă, s-a vorbit că mijlocașul ar putea prinde un transfer în străinătate. Una dintre echipele despre care s-a discutat este Rangers, formația la care evoluează și Ianis Hagi.

Rangers News: ”Rangers îi poate plăti în ianuarie clauza de reziliere lui Olaru!”

După ce au anunțat recent că nu s-au făcut demersuri din partea lui Rangers pentru Darius Olaru, scoțienii continuă să alimenteze zvonurile cu privirea la un transfer. Mai exact, Rangers News a scris că gruparea de pe Ibrox i-ar putea plăti clauza de reziliere căpitanului de la FCSB în ianuarie.

Motivul? John Gilligan, președintele lui Rangers, îi va pune la dispoziție lui Philippe Clement un buget destinat transferurilor de iarnă, iar Olaru este un nume cel puțin interesant pentru formația de pe Ibrox Park.

”Președintele lui Rangers, John Gilligan, a confirmat că un buget pentru transferuri îi va fi pus la dispoziție lui Philippe Clement în luna ianuarie, dacă antrenorul va avea nevoie. Și directorul sportiv Nils Koppen a vorbit despre transferuri, confirmând că anumite zone problemative au fost identificate în ultimele săptămâni.

Toate indiciile arată către un ianuarie aglomerat, iar Darius Olaru este un nume care le surâde fanilor lui Rangers, dar cât ar trebui să plătească echipa de pe Ibrox pentru fotbalistul român?

Gigi Becali a confirmat că Darius Olaru nu a fost dispus să negocieze o creștere salarială la FCSB, chiar dacă mai are patru ani de contract. Internaționalul român are o clauză de reziliere de cinci milioane de euro în actualul contract, iar Rangers are posibilitatea să o plătească în ianuarie”, au scris cei de la Rangers News.

7 milioane de euro este cota de piață a lui Darius Olaru, potrivit Transfermarkt.

Gigi Becali: ”Olaru nu vrea să îi măresc salariul!”

Gigi Becali dezvăluia în vară faptul că Darius Olaru nu acceptă să semneze un nou contract, cu un salariu mai avantajos. Motivul? Olaru nu își dorește ca odată cu salariul să îi fie mărită și clauza de reziliere.

”Pe Olaru l-am sunat de trei ori să îi măresc contractul, nu a răspuns. L-a sunat MM: ’Bă, te-a sunat Gigi!’. Cică ’Am văzut, dormeam’. Ăsta nu vrea să îi măresc salariul.

Olaru mai are patru ani de contract. Ăsta nu e omul banului, e un om prea bun, e inimos, nu e așa materialist. El nu se gândește la bani, el nu e disperat să plece. Nu e un băiat cheltuitor, e cuminte”, a spus Gigi Becali în luna august la Prima Sport.