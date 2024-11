Bîrligea a ajuns deja la 8 goluri marcate în 13 meciuri la FCSB, iar ultima reușită a venit în victoria cu Unirea Slobozia (3-0). Atacantul crescut în Italia a expediat un șut foarte puternic cu piciorul stâng, din careu, sub transversală, fără șansă pentru portarul Denis Rusu.

Basarab Panduru: "Și Compagno lupta pentru echipă, se bătea, făcea spații, dar Bîrligea este altceva"



Basarab Panduru s-a arătat impresionat de execuția lui Bîrligea și a făcut o comparație cu Andrea Compagno, fostul golgheter de la FCSB.



"Bîrligea e singur cu fundașul, se împiedică, dar dă un stâng de nu vede portarul mingea. Nu știu de unde scoate șutul ăsta cu stângul, portarul nici n-a văzut-o!



Și Compagno lupta pentru echipă, se bătea, făcea spații, dar Bîrligea este altceva. Parcă puțin diferit. Bîrligea dă și el o pasă din cinci. Compagno nu dădea niciuna. Puțin mai combinativ Bîrligea", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Bîrligea, lăudat și de Elias Charalambous

După victoria cu Unirea Slobozia, scor 3-0, Elias Charalambous s-a arătat foarte mulțumit de prestația echipei și l-a evidențiat pe atacantul Daniel Bîrligea.

„Cred că am controlat meciul. Sunt mândru de jucători. Sunt doar 3 puncte, continuăm lupta. Suntem mai aproape de primul loc. De mâine, ne concentrăm pe Olympiakos. E foarte important că am marcat, că n-am primit gol. E doar o victoie. Avem un meci greu, joi. E foarte important pentru noi partida cu Olympiakos. Când câștigi, îți crește încrederea. Vrem să ne apropiem de primul loc. Obiectivul nostru și în acest an e să câștigăm titlul. Bîrligea, de când a ajuns aici, își face treaba excelent și sperăm să aibă evoluții bune, în continuare“, a spus antrenorul campioanei.