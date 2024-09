Rapid încearcă să ia cele trei puncte luni seara, în deplasare, în meciul cu Unirea Slobozia, iar unul dintre jucătorii pe care se bazează e portarul Ben Siegrist.

Adus de fostul antrenor, Neil Lennon, la Rapid, elvețianul a dat siguranță și a devenit cel mai bun transfer realizat de giuleșteni în acest sezon. Într-o conferință de presă care a avut loc duminică după-amiază, golakeeper-ul a vorbit și despre obiectivul echipei sale, dar și despre Marius Șumudică, succesorul lui Neil Lennon.

„Ne simțim bine acum, am trecut peste meciul trecut, desi am fost foarte dezamăgiți. Modul în care am jucat nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Ne gândim la meciul de mâine și la faptul că trebuie să strângem puncte și să jucăm bine. Urmează un meci important. Ne-am pregătit bine săptămâna aceasta.

Atunci când se schimbă un antrenor, poate fi dificil pentru toată lumea. Avem deja câteva săptămâni împreună, dar totul este un proces. Cu toții înțelegem că aici rezultatele contează, punctele contează, victoriile contează. Este urgent să adunăm puncte, dar cred că suntem într-un proces în care învățăm să le adunăm, daca înțelegeți.

Antrenorul își dorește mult să câștigăm. Tot stafful muncește mult pentru lucrul acesta. Au foarte multă experiență, iar noi trebuie să îi ascultăm și să învățăm. Antrenorul nostru respiră fotbal.

Trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem noi de făcut, nu pe ceea ce fac alții. Nu mă interesează de celelalte echipe”, a declarat Ben Siegrist, într-o conferință de presă.