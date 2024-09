Transferul lui Bîrligea de la CFR la FCSB a stârnit furtuna.

Versiunea lui Becali e clădită pe următoarea idee: el s-a înțeles cu Ioan Varga, patronul lui CFR, și cu Bîrligea, dar în ultimul moment ar fi intervenit Dan Șucu. Patronul Rapidului l-ar fi sunat pe impresarul atacantului născut din Brăila.

Becali pretinde că a rămas cu un gust sălciu după ce ar fi fost 'fentat' de Șucu. Patronul de la FCSB e adeptul unei înțelegeri tacite între proprietarii echipelor din Liga 1: dacă unul dintre ei se înțelege cu un jucător, un rival nu mai intervine în 'ecuație'.

Becali, atac la Șucu pe tema Daniel Bîrligea

În consecință, Becali s-a dezlănțuit marți la adresa lui Dan Șucu.

”Ce se va întâmpla la următorul transfer, când și dumneavoastră și Dan Șucu veți dori un jucător?”, a fost întrebat Becali.

”Eu nu abdic de la principiile mele, dacă abdici, înseamnă că din ce în ce te duci în râpă. Eu nu calc pe principiile mele, e treaba lui dacă a făcut asta, eu nu fac. Dacă a semnat contract, să fie el sănătos. Sunt lucruri pe care nu poți să le faci nici în ambiție. Nu calc pe principiile astea, nici pentru cel mai mare dușman. Nu mă interesează. Poate se trezește și el, poate vede ce spun eu, se gândește mai profund și își dă seama că nu se face asta.

Îmi place concurența, dar am semnat contract, ce mai vrei? Dai tu contractul înapoi? Înseamnă că tu calci pe cadavre, să arăți tu că ne faci de râs pe noi sau ce? Nu mai acționa la Varga, acționa la jucător, cu alte cuvinte ne face de râs și pe mine și pe Varga. Nu e frumos. Nu e nimic, eu spun asta ca el să înțeleagă, e mai tânăr, mai are de învățat multe în fotbal, stai să stea un an în play-out”, a spus Becali, marți, după prânz.