Juri Cisotti a plecat de la Oțelul Galați după ce FCSB le-a plătit moldovenilor nu mai puțin de 200.000 de euro. Mai mult, fotbalistul a și cedat o parte din banii pe care trebuia să-i primească de la Oțelul: 30.000 de euro, pentru a semna cu roș-albaștrii.



Basarab Panduru, sceptic după ce FCSB și-a prezentat achiziția: ”Nu cred că intră în primul 11”



Basarab Panduru nu consideră că FCSB a făcut un transfer bun plătind cei 200.000 de euro pentru a securiza serviciile lui Juri Cisotti de la Oțelul Galați. Fostul internațional român susține că fotbalistul nu va intra în primul ”11” al lui Elias Charalambous.



”Mă miră (n.r. de ce l-au adus pe Cisotti acum), nu ştiu de ce ai fi plătit banii ăştia. Nu cred că este un jucător care zici că vine şi intră în primul 11. Te-ai mira să intre în primul 11.



(n.r. poate l-au adus pentru că e posibil să plece Olaru) Ne-am lămurit şi cu Dallas, nu se mai duce acolo. Acum pare să fie chestia asta cu Genoa, este interesantă. Eu nu ştiu dacă Genoa dă banii ăştia (n.r. clauza de reziliere de 5 milioane de euro).



Cissoti unde să intre? El e inter dreapta, să joci cu închizător, cu Olaru şi cu el, aşa ar putea să joace. Nu prea îmi dau seama dacă l-au luat să fie titular”, a spus Basarab Panduru la PrimaSport.



Reacția lui Cisotti după ce a semnat cu FCSB



Juri Cisotti a descris transferul la FCSB drept ”o provocare frumoasă”. Italianul a mărturisit că s-a simțit dorit la campioana României, însă nu s-a gândit la un transfer decât după ce a disputat ultimul meci cu Oțelul.



De altfel, Cisotti și-a propus să demonstreze că merită să poarte echipamentul lui FCSB, echipa pe care o consideră a fi cea mai puternică din campionatul României.



”Acest transfer e o provocare foarte frumoasă, foarte interesantă. Sunt foarte dorit, mulțumesc celor care au vorbit bine despre mine. E o ocazie bună pentru mine și trebuie să demonstrez că sunt pregătit pentru această echipă.



Până la ultimul meci din campionat, am fost concentrat la echipa mea (n.r. Oțelul Galați), dar, după, când am văzut interes, am fost foarte mulțumit și normal că îmi face plăcere.



Eu cred că această echipă este cea mai bună din campionat, are jucători de calitate, cu experiență și cred că obiectivul este să câștigăm campionatul și să mergem mai departe în Europa.



A fost un drum dificil, dar foarte frumos. Acum încep un nou capitol și trebuie să demonstrez că sunt pregătit pentru această echipă. Cred că da (n.r. transferul la FCSB este o răsplată pentru munca lui), cred că în fotbal, dacă ai pasiune și muncești, ai rezultate.



Sper ca suporterii să vină la stadion în număr cât mai mare, am nevoie de suporteri. Ne vedem la stadion”, a spus Juri Cisotti pentru FCSB TV.