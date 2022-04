Basarab Panduru a spus tot despre plecarea de la Craiova: „Nu am regrete. Jucătorii s-au trezit că nu mai sunt!”

La jumătatea lunii octombrie, Basarab Panduru (51 ani) s-a reunit cu Laurențiu Reghecampf (46 ani), după scuta experiență de la Al-Wasl, și a acceptat să vină în staff-ul Universității Craiova. Doar că, la fel ca data trecută, aventura a durat doar 3 luni, iar Panduru a revenit la meseria de analist TV.

Cu toate acestea, fostul internațional român a mărturisit că nu are regrete după experiența din Bănie și că plecarea sa de la clubul patronat de Mihai Rotaru nu s-a produs din cauza unei neînțelegeri sau a unui conflict.

Panduru: „Nu stau să mă cert cu nimeni”

„Aşa a fost să fie. Nu, nu am regrete. De ce să am? A părut ciudat momentul şi când am plecat, nu? La fel de ciudat. Eu zic că a fost acelaşi lucru şi când m-am dus, şi când am plecat. Aşa e bine, nu am niciun regret. Am plecat de la Craiova, nu am mai apărut la televizor şi nu am apucat să le mulţumesc celor de la Craiova pentru cum m-au primit. Staff-ului, doctorului, tuturor, nu vreau să uit pe nimeni, şefului, Adi Voica, bucătarul, fetele care ne-au servit, tuturor le mulţumesc. M-am simţit foarte bine.

Da, am relaţii bune cu toată lumea. Nu m-am certat cu nimeni, nu mă cert cu nimeni, nu am de ce. Nu stau să mă cert cu nimeni, nu vreau să mă cert cu nimeni. E prima dată când vorbesc despre asta, am apărut luni, apoi marţi, nu era normal să duc discuţia în direcţia asta. Nu am încercat să iau legătura cu nimeni. Nu a ştiut nimeni, dacă nu am legătura cu nimeni. Jucătorii nu ştiau, s-au trezit că nu mai sunt. Am zis că nu e normal să dau într-un comunicat, că nu sunt vreun mare... Am zis să o spun aici.

Reghe, când am venit, le-a zis să aibă încredere. Am fost la televiziune, am fost, acolo mi-am făcut meseria. Nu m-am dus secund la Craiova. Altă discuţie a fost”, a declarat Basarab Panduru pentru Orange Sport.

Panduru: „La Papp nu mă pot duce să-i mai spun ce să facă”

Fostul mijlocaș al Stelei a precizat că a avut o relație strânsă cu jucătorii mai tineri din lotul lui Reghecampf, în timp ce cu Mihai Rotaru a interacționat foarte puțin.

„Mi-am făcut treaba, m-am ataşat de jucători, mai ales de cei tineri. La Papp nu mă pot duce să-i mai spun ce să facă, dar pe cei tineri trebuia să-i ajut. Am fost 100%, iar ei faţă de mine au fost corecţi. Îmi aduc aminte şi de jocurile alea înainte de antrenamente, cum veneau... Am simţit nevoia să spun lucrurile astea şi e pentru prima dată când plec undeva şi m-am înţeles bine.

Cu Rotaru am interacţionat mai puţin. Pe final a venit. Nu trebuie să mă convingă nimeni să rămân. A spus despre plecare când reziliem contractul, aşa am văzut că a declarat, şi aşa a fost”, a precizat Basarab Panduru.