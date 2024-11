Primele 11 formații sunt despărțite de zece puncte, în timp ce între locurile 2 și 8 sunt doar cinci puncte diferență.

U Cluj este lider, cu 30 de puncte, urmată de CFR Cluj (27 de puncte) și de Petrolul Ploiești (26 de puncte). Campioana en-titre, FCSB, se află pe poziția a șasea, cu 24 de puncte, dar un meci mai puțin disputat.

Opinia lui Basarab Panduru despre lupta la play-off

Fostul internațional român este de părere că anumite echipe care se află acum pe primele șase locuri, cele care asigură accederea în play-off, nu vor rămâne pe acele poziții.

"Rapid, FCSB, Craiova, CFR Cluj... Pe Oţelul nu o văd, iar de acolo pericol ar veni de la Farul şi Sepsi. Petrolul nu cred că intră, U Cluj are prea multe puncte şi nu ştiu cum s-o scot, că nu prea am cum s-o scot. Are şapte puncte şi nu sunt chiar atât de multe.

U Cluj prinde, nici pe Farul n-aş scoate-o, dar trebuie s-o prindă pe Dinamo din urmă. Pe Petrolul n-o pune, dar când o cauţi are două înfrângeri. La cum a jucat în campionatul ăsta, după 16 etape şi lăsând meciul cu FCSB deoparte, atunci cred că şi Dinamo ar fi acolo (n.r. - în play-off). Mi-e greu să o bag pe Farul, că 10 puncte sunt multe", a declarat Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.