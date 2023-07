"Băi, unde e lumea?". Gheorghe Mustață reacționează după ce Arcul de Triumf nu s-a umplut la FCSB - Dinamo

La partida de pe Arcul de Triumf au asistat, conform organizatorilor, 6.123 de spectatori. Câteva sute de scaune au rămas neocupate, în ciuda faptului că biletele s-au vândut în timp record, iar la case s-au format cozi uriașe.

Gheorghe Mustață reacționează după ce Arcul de Triumf nu s-a umplut la FCSB - Dinamo

Gheorghe Mustață spune că de vină sunt bișnițarii care au cumpărat mai multe bilete la derby, iar ulterior au vrut să le vândă la suprapreț. Totuși, fanii care au cumpărat tichetele respective nu au putut intra în stadion pentru că numele de pe bilet nu corespundea cu cel din actul de identitatea.

"Noi am pregătit coregrafia și am rămas și noi blocați: 'Băi, unde e lumea?'. Și când ne-am uitat, bilete bișnițari. Au luat țeapa, au crezut că pot să modifice numele și nu s-a putut. Când intrai la prima poartă a Jandarmeriei, îți cerea buletinul, nu biletul prima dată. Se uita pe bilet. Dacă aveai numele, intrai. Dacă nu, nu intrai. Și-au luat țeapa băieții, îmi pare rău. Și eu am văzut locuri goale la tribuna a doua. Nu prea a fost ok.

O parte din suporteri au încercat să ia bilet și m-au întrebat. Le-am zis să nu ia. Dacă nu au numele pe bilet, nu intră! Și-au luat țeapă!", a spus Gheorghe Mustață, la Fanatik.

Răspuns acid din partea fanilor lui Dinamo după ironiile lansate de Mustață & Co.

După ce fanii FCSB-ului au lansat un lanț de ironii la adresa celor de la Dinamo, în actul secund fanii roș-albilor au oferit un moment spectaculos.

Au afișat un banner cu trimitere la marea dezamăgire a echipei lui Gigi Becali: stadionul din Ghencea pe care ar fi trebuit să se dispute partida din etapa a doua.

"Drama suporterului stelist: mai puține meciuri în Ghencea decât orice dinamovist!"